        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

        Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 20:55 Güncelleme: 04.02.2026 - 20:55
        Malatya'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
        Malatya'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verileceği bildirildi.

        Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 6 Şubat 2023'te Malatya'nın da etkilendiği deprem felaketinin üçüncü yıl dönümü olması dolayısıyla kabir ziyaretleri ve diğer etkinliklere katılımı kolaylaştırmak amacıyla 6 Şubat'ta eğitim ve öğretime kent genelinde 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

        Açıklamada, "Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksamaması ve sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilmek kaydıyla, anma programına katılacak, kabristan ziyareti yapacak kamu kurum ve kuruluşlarındaki birinci ve ikinci dereceden yakınlarını kaybeden çalışanlar 6 Şubat 2026 Cuma günü 1 gün idari izinli sayılacak." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

