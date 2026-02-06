Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Depremlerin etkilediği Malatya yeniden ayağa kalktı

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği kentin küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.

        Giriş: 06.02.2026 - 13:48 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:48
        Depremlerin etkilediği Malatya yeniden ayağa kalktı
        Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin etkilediği kentin küllerinden yeniden doğduğunu belirtti.


        Yavuz, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 3. yılı nedeniyle Yeşilyurt 31. Bölge Yeşilevler Toplu Konutları alanında gazetecilere, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

        Depremlerin ardından kentte muhteşem bir imar ve inşa faaliyetlerinin hayata geçirildiğini, bugün itibarıyla 79 bin 660 bağımsız bölümün kurasının çekilerek hak sahiplerine teslim edildiğini dile getiren Yavuz, Atatürk ve İnönü caddelerini 30 metreye çıkartarak yatay ve dikey yeni yollar açtıklarını, geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerini ifade etti.

        - "Doğunun incisi, cazibe merkezi Malatya haline getirdik"

        Şehri Malatyalılarla ellerini ve gönüllerini birleştirerek inşa ettiklerini vurgulayan Yavuz, "İlk geldiğimizde kaynağımız var, projemiz var, yapacak irade ve gücümüz var, öyleyse hep beraber Malatya'yı ayağa kaldıralım demiştik. Gerçekten de Malatyalı hemşehrilerimiz sesimizi duydu, ellerimizi gönüllerimizi birleştirdik ve hep beraber Malatya'yı inşa ettik ve doğunun incisi, cazibe merkezi Malatya haline getirdik." dedi.

        - "Malatya'ya dönün" çağrısı

        Depremlerde kaybedilen 895 derslik yerine 1211 derslik yaptıklarını, yapımı sürenler tamamlandığında bu sayının deprem öncesine göre yüzde 26 artış göstereceğine işaret eden Yavuz, afet sonrasında kentten ayrılanlara seslenerek, "Artık Malatya'ya dönün. Güçlü eğitim altyapısıyla, yeni konutlarıyla, ticaret merkezleriyle artık Malatya küllerinden doğdu, yeniden ayağa kalktı." dedi.

        Yavuz, 16 bine yakın kırsal konut inşa ettiklerini, altyapısıyla, yollarıyla, sosyal donatılarıyla kırsalda da önemli hizmetler yaptıklarını vurguladı.

        Yeni yerleşim alanları belirlediklerine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:

        "İkizce gibi deprem bölgesindeki en büyük şantiye olan ve yaklaşık 28 bin konutu, 661 iş yerini, 250 dersliği, camisi, cemevi ve sağlık tesisleriyle neredeyse orta Anadolu'da herhangi bir il büyüklüğünde yeni bir alan inşa ettik. Orduzu, Bahçebaşı, Akoğuz, Çamurlu, Gelinciktepe gibi bölgelerde yaklaşık 13 bin 500 konut yapmak suretiyle aslında yine 50 bin nüfuslu yeni bir ilçe büyüklüğünde alan inşa ettik. Camilerimizi inşa ettik, ibadethanelerimizi inşa ettik ve inşa etmeye devam ediyoruz. Sadece bir şehir inşa etmedik, gönüllere girdik. Malatyalı hemşehrilerimiz diyor ki 'İyi ki devletimiz var, iyi ki Sayın Cumhurbaşkanımız var."

