CHP Genel Başkanı Özel, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya'da ziyaretlerde bulundu.



Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram'ı ziyaret eden Özel, daha sonra Polat Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu.



Özel, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Polat Mahallesi'ne bir cami yapılacağını belirterek, "Çelik konstrüksiyondan bir camiyi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu yaptıracak ve ben de ilk cuma namazına geleceğim. Hızlı biter inşallah, çabuk olur. Bugün Şubat'ın 6'sı ise Haziran'ın 15'ine kadar buraya gelip cuma namazı kılacağım inşallah." dedi.



Özel, daha sonra Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'ndeki vatandaşlarla ve esnafla buluştu.



Sorunları dinleyen Özel, Akçadağ ilçe merkezindeki esnafı da ziyaret etti.







