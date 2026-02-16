Canlı
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da kadına silah doğrultan şüpheli tutuklandı

        Malatya'da kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 17:00 Güncelleme: 16.02.2026 - 17:00
        Malatya'da kadına silah doğrultan şüpheli tutuklandı
        

        Önceki gün Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Özsan Sanayi Sitesi'nde S.U. isimli kadına silah doğrulttuğu gerekçesiyle gözaltına alınan B.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen B.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        12 Şubat'ta Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesindeki Özsan Sanayi Sitesinde tartıştığı S.U. isimli kadına silah çeken B.D. önceki gün gözaltına alınmış, üst aramasında ise 3 fişek ile 5 gram esrar ele geçirilmişti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

