Malatya'da bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı

Malatya'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada bıçakla yaralanan M.Y, R.İ, M.B.İ, A.Y. ve C.K, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

