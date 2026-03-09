Canlı
        Malatya'da taksi durağını kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'da taksi durağını kurşunlayan 2 şüpheli yakalandı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde taksi durağını kurşunlayan 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 12:23
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağının kurşunlanmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıyı düzenleyen şüphelilerin M.Ö. ile M.S olduğunu belirledi.

        Adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan M.Ö. ve M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

