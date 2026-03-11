Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "Yaşları 5 ile 12 arasında olan 170 kız çocuğunu attıkları bombalarla parça parça ederek öldürdüler. Bu, insanlığın neresinde? Bu, hangi ahlaka sığar? Hangi din, inanç, mezhep, öğreti buna müsaade eder? Bu iki haydut hiçbir inancın mensubu olamaz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 21:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin olarak, "Yaşları 5 ile 12 arasında olan 170 kız çocuğunu attıkları bombalarla parça parça ederek öldürdüler. Bu, insanlığın neresinde? Bu, hangi ahlaka sığar? Hangi din, inanç, mezhep, öğreti buna müsaade eder? Bu iki haydut hiçbir inancın mensubu olamaz." dedi.

        Destici, Malatya'da gaziler ve şehit yakınları için Nikah Sarayı’nda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, birey, aile, millet ve devlet olarak güçlü olunması gerektiğini söyledi.

        Destici, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin şöyle konuştu:

        "İran'da halk ayaklanması olmuş, protestolar olmuş. Bunların hepsi bahane. Peki niyet ne? Niyet Çin'e karşı bölgenin hakimiyetini kaybetmemek ve İran'ın petrolü var, doğal gazı var, onlara el koymak. Hürmüz Boğazı'ndan çıkan petrole ve doğal gaza el koymak ve daha da önemlisi İsrail'in güvenliğini sağlamak. Ona karşı gelebilecek hiçbir güç bırakmamak. Tamamen niyet budur. Uluslararası hiçbir meşruiyet olmadan bu saldırıları gerçekleştirdiler. Biz bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Yaşları 5 ile 12 arasında olan 170 kız çocuğunu attıkları bombalarla parça parça ederek öldürdüler. Bu, insanlığın neresinde? Bu, hangi ahlaka sığar? Hangi din, inanç, mezhep, öğreti buna müsaade eder? Bu iki haydut hiçbir inancın mensubu olamaz. Hiçbir ahlaki değere sahip olamazlar. Hiçbir etik kurala sahip değiller."

        İftara, şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Yaren Leylek, eşi Nazlı ile buluştu
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        11 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        İstanbul'da kura ne zaman çekilecek?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın

        Benzer Haberler

        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        BBP Genel Başkanı Destici'den Malatya TSO'ya ziyaret
        BBP Genel Başkanı Destici'den Malatya TSO'ya ziyaret
        Malatya'da 32 derslikli lise için protokol imzalandı
        Malatya'da 32 derslikli lise için protokol imzalandı
        BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        BBP Genel Başkanı Destici, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
        BBP Genel Başkanı Destici'den Başkan Taşkın'a ziyaret
        BBP Genel Başkanı Destici'den Başkan Taşkın'a ziyaret
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden gençlerin üniversite hedefine destek
        Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden gençlerin üniversite hedefine destek