Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 472 sentetik ecza hap, 60 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 gram afyon sakızı ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.

