        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 12.03.2026 - 17:45
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda 472 sentetik ecza hap, 60 gram metamfetamin, 8 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, 2 gram afyon sakızı ile ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlı tutuklandı.



