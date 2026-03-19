Malatya'da heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden açıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bağlı Erkenek Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Malatya-Adıyaman kara yolu Erkenek Mahallesi'nde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. İş makinelerinin yardımıyla temizlenen yol yeniden trafiğe açıldı.

