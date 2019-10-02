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Malatya'nın ilçelerinde de yaya nöbeti tutuldu

İHA

Tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak başlatılan 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' kampanyası kapsamında Malatya'nın ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi.

Malatya'nın ilçelerinde de yaya nöbeti tutuldu

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak başlatılan ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ kampanyası kapsamında Malatya’nın ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi.
Arguvan ilçe merkezinde saat 13.00 ile 15.00 arasında yaya güvenliğini sağlamak adına ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ sloganıyla Atatürk Caddesi Atatürk İlkokulu, Arguvan Belediyesi ve Arguvan İlçe Jandarma önünde etkinliği düzenlendi. Etkinlik süresince yaya geçidinden geçmekte olan araç sürücüleri ile yayalara broşürler verildi.
Yapılan etkinliğe İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Daire Amirleri ve personelleri ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etkinlik süresince İlçe Emniyet ve Jandarma trafik ekipleri ile öğrenciler araç sürücülerine ve vatandaşlara ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’ ile ‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ konulu broşürler dağıttı.

"Darende’de protokol öğrencilerle karşıya geçti"
Darende´de, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde sürücüler ve yayalar bilinçlendirildi.
Kuluncak Kaymakamı, Darende Kaymakam vekili Okan Daştan kampanya kapsamında ilçe merkezinden geçen D 300 karayolunda Polis trafik ekipleri eşliğinde İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte yaya şeridini kullanarak, sürücülere broşür dağıttı.
Kaymakam Daştan burada gazetecilere açıklama yaparak, “Trafikte yaya önceliğini önemsemek üzere, bu kapsamda trafik görevlisine trafik ışığı bulunmayan ancak yatay ve dikey işaretlemelerle yaya geçidi belli edilen yerlerde kavşaklarda, geçitlerde sürücülerin yavaşlaması, yaya geçidinden geçmekte olan varsa durması, onu beklemesi, yayalara öncelik vermesi zorunlu hale getirildi. Bundan sonra bu zorunluluğa uymayan sürücüler hakkında trafik cezası uygulaması başlatıldı” dedi.
Konuşmaların ardından Daştan ve diğer yetkililer öğrencilerle birlikte yaya geçidinden karşıya geçti. Öğrenciler yaya geçitlerinin önemine vurgu yaparken, sürücülere de proje ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Hekimhan’da trafikte yaya önceliği"
İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan kampanya Hekimhan’da yapıldı.
İlçe Jandarma Trafik ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Hekimhan Sakarya İlkokulu bahçesinde toplanan öğrenciler. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi kapsamında okul önünde bulunan yaya geçişi uygulamalı olarak bilgiler verildi. Okul önünde öğrencilere trafik polisleri eşliğinde yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.
Daha sonra ilçe Kaymakamı ve protokol Yaya önceliğinin farkındalığını anlatmak için ilçede uygulamalar yaptılar. Program Yaya geçitlerinde önceliğin, yayalara ait olduğuna anlatan broşürlerin dağıtımıyla sona erdi.
Programa Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Özli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mahmut Karaca, İlçe Müftüsü Ali Meşe, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Arapgir’de yaşlı ve engelliler de katıldı
“Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla başlatılan farkındalık eylemi tüm yurtta olduğu gibi Arapgir’de de eş zamanlı olarak, yaya geçitlerinde uygulandı.
Yıl boyu devam edecek olan kampanyaya ilişkin oluşturulan farkındalık eylemi, ilçe merkezindeki trafiğin yoğun olduğu İnönü Caddesi üzerindeki yaya geçidinde gerçekleştirildi. Programa Arapgir Belediye Başkan v. Basri Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Cem Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, İlçe Emniyet Amiri Emre Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Özdemir, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci, yaşlı ve engelli bireyler katıldı.

Yazıhan’da sürücüler bilgilendirildi
2019 yılının Yaya Öncelikli Trafik Yılı’nın ilan edilmesi kapsamında, Yazıhan ilçesinde de Şehit Yunus Kiroglan Ortaokulu yaya geçidinde, ‘Yaya geçidi nöbeti’ etkinliği düzenlendi. Kamu kurumlarının yöneticileri, çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte sürücüler bilgilendirildi.

MALATYA

02 Ekim 2019 Çarşamba

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