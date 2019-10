Öğrencilerden, Mehmetçik’e anlamlı mesaj

Malatya’da öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’na destek için, görüntülü bir mesaj sergilediler.

9 Ekim Çarşamba günü başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine destek olmak amacıyla, Özel Malatya Yeni Hamle Koleji’nin tüm öğretmen ve öğrencileri okul bahçesinde görüntülü bir mesaj sergiledi. Öğrencilerin hazırladığı bu çalışma ile ilgili bir konuşma yapan Yeni Hamle Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ahmet Polat Kaya, “Ülkemizin güney sınırında, barış ve huzuru temin için başlatılan ‘Barış Pınarı Harekatına’ gönderilen askeri birliklerimize destek vermek ,askerimize kalben yanınızdayız mesajını iletebilmek için öğrencilerimiz böyle bir çalışma hazırlamışlar. Çok şükür ki kurumlarımız bünyesinde eğitim alan her bir öğrencimiz ülkesinde olup biten her gelişmeye duyarlı, vatanını milletini seven birer fert olarak yetiştiriliyorlar. Daha öncede başlatılan sınır ötesi operasyonlara çeşitli faaliyetlerle destek veren öğrencilerimiz, bu defa da böyle bir çalışma hazırlayarak bizleri odukça gururlandırdılar. Bizim kurumlarımızın var olama amacı; sadece akademik bilgi yüklemek değil aynı zamanda milli şuurla hareket eden vatansever gençler yetiştirmektir. ‘Yeni Hamle Eğitim Kurumları olarak devletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirir bu süreçte dualarımızın askerimizle olduğunun bilinmesini isteriz” diye konuştu.

MALATYA 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:29

ÖĞLE 12:17

İKİNDİ 15:25

AKŞAM 17:56

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.