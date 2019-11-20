Okul yolu asfaltlandı, Başkan Gürkan inceleme yaptı

Malatya Battalgazi Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nin bulunduğu bölgede asfalt çalışmaları yapıldı.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ”Öğrencilerimizin ulaşımlarını kolaylaştırmak adına gereken hassasiyeti gösterip, çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.

Bir kilometre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki alanda asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Durmak yok yola devam anlayışı ile çıkmış olduğumuz bu yolda millete hizmet etme adına çalışmalarımızı dur durak bilmeden devam ettiriyoruz. Bugünde Orduzu Mahallemize bağlı Yıkılhan mevkiinde arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Göztepe’de olan Sosyal Bilimler Lisemizi buraya taşımış olduk. Daha büyük, daha fiziki mekanlara uygun olan okulumuzu taşıdık. Okulumuzun önünde 1 km uzunluğunda 15 metre genişliğinde bulunan alanın yol olarak açılması gerekiyordu. Burada bin , bin 500 arasında öğrencimiz var. Onların ulaşımlarını kolaylaştırma adına bizde Battalgazi Belediyesi olarak gereken hassasiyeti gösterip, gereken çalışmaları yapıyoruz. Bu bölgeler yeni imar ediliyor. Arkadaşlarımız burada alt yapıyı hazırladılar. Alt yapının ardından bizlerde asfalt çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Yapılan çalışmaların ardından bu bölge güzel bir yola kavuşmuş oldu. Battalgazi’mizde İmar planları çıktıkça, ihtiyaç duyulan öncelikli yollarımızı hazırlayarak milletimizin rahat etmesi adına hizmete sunacağız" şeklinde konuştu. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Atilla Sekendiz ise, "Başkanımıza hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Okulumuz bu yıl buraya taşındı. İlk taşındığımızda buralar hizbe durumdaydı, çamurdan geçilmiyordu. Kendilerine durumu anlattığımızda hemen düzenleme çalışması başlattılar ve kısa sürede mucuru dökülerek çalışma yapıldı. Bugün de asfaltlama çalışması yapılıyor. Yatılı olan bu okulumuz da 100 kız, 100 erkek öğrencimiz kalıyor. Okulun çevresinin asfaltlanması bizler için çok önemliydi" diye konuştu.

MALATYA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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