Malatya’da 26 kırsal mahalle yolu kar nedeniyle kapalı

Malatya’da 26 kırsal mahalle yolunun kar nedeniyle kapalı olduğu bildirildi.

Özellikle ilçelerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle, Akçadağ ilçesinde 7, Pütürge, Yeşilyurt ve Hekimhan ilçelerinde 4’er, Battalgazi ilçesinde 3,Yazıhan ve Doğanyol ilçelerinde de 2’şer şer olmak üzere olmak üzere toplam 26 kırsal mahalle ile ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi(ne bağlı 27 ekibin, kar ve tipi nedeniyle kapalı olan kırsal mahalle yollarının açma çalışmalarını sürdükleri kaydedildi.

MALATYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:10

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