Milletvekili Tüfenkci, yatırımları inceledi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Teleferik projemizi hayata geçireceğiz"

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 2019 Yılı Uluslararası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ ödülüne layık görülen Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesinin uygulandığı Kadim Çırmıhtı’da tarihi varlıkların korunması ile yöresel lezzetlerin geniş kitlelere ulaştırılması yönündeki yatırımları yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG MEWA) tarafından desteklenen Kent Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen 2019 Yılı Uluslararası İdeal Kent Ödülleri çerçevesinde; 2019 Yılı Uluslar arası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ ödülüne layık görülen Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesinin tüm detaylarını AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi’ye anlattı. Başkan Çınar, kadim Çırmıhtı’da ki tarihi eserler ile yöresel yemekleri geniş kitlelere ulaştırmak adına başlatılan ‘Lezzet Vadisi’ projesi kapsamındaki yatırımların uluslararası ödülle taçlandırılmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti. 2019 Yılı Uluslararası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ ödülünü 16 Ocak’ta Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan UNESCO Binasında düzenlenecek törenle alacaklarını söyleyen Başkan Çınar, “Yeşilyurt’umuzun çehresinin değişmesine neden olan yatırımların hayata geçmesinde desteklerini ve katkılarını esirgemeyen Sayın Milletvekilimiz Bülent Tüfenkçi’ye öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yeşilyurt’umuzun tarihsel ruhu ve medeniyetini günümüzden geleceğe aktarılması adına başlattığımız Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projemiz bilindiği üzere 2019 Yılı Uluslararası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ ödülüne layık görüldü. 16 Ocak’ta Fransa’ya giderek bu ödülü Yeşilyurt’a getireceğiz. Bu gurur hepimizin. Toplumları ve milletleri güçlü kılan medeniyetleri ve tarihsel ruhlarıdır. Yerel yönetimlere düşen görevlerin başında da bu tarihi varlıkları korumak, asıllarına uygun restore ederek gelecek kuşaklara aktarmaktır. Köklü tarihiyle geleceğe uzanan, hoşgörü ve birliktelik ruhunun hüküm sürdüğü, ismiyle müsemma, Türkiye’nin parlayan yıldızı, Malatya’nın aydınlık yüzü Yeşilyurt’umuzun cazibe merkezi haline gelmesi, kırsal turizmin bölgede geliştirilmesi, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerin ekonomik bir gelir haline dönüştürülmesi adına başlattığımız yatırımların dünya çapında ödüllere layık görülmesi, şehrimizin ve ilçemizin tanıtılmasına büyük katkılar sağlayacaktır” dedi.

“Teleferik projemizi hayata geçireceğiz”

Uluslararası ödülü alan Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama Projesindeki yatırımlar hakkında bilgiler veren Başkan Çınar, “Çırmıhtı’da bulunan ve restorasyonlarına devam ettiğimiz Tarihi Tescilli Konaklarımızı Butik Otel, Kent Belleği Müzesi, Gastronomi Müzesi, Mutfak Sanatları Merkezi, Millet Kıraathanesi ve yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışının yapıldığı mekanlara dönüştürüp bölgemizi daha cazip bir görüntüye ulaştıracağız. Eski Belediye Binamızı Tekstil Müzesine dönüştürme projemize başladık. Tarihi Kebir Camimizin restorasyonu tamamladık ve hizmete açtık. Çırmıhtı’ya tepeden bakan Şahintepesini ekstrem meraklıların uğrak mekanı olacak şekilde tasarımını yaptığımız ‘Macera Park ve Sosyal Tesis’ projemizle yeniden hizmete sunacağız. Şahintepesi ile Gedik Tepesi arasında uygulayacağımız teleferik projemizi de inşallah hayata geçireceğiz. Gedik Tepemizi sosyal tesisler, namazgah ve Gedik Kültür Merkezi ile farklı bir güzelliğe ulaştırdık. Kahvaltı kültürü, zengin yemek çeşitleri ve geleneksel lezzetlere sahip Yeşilyurt mutfağına ait tadına doyum olmayan lezzetlerin sadece bölge halkı tarafından değil tüm insanlar tarafından tüketilmesi amacıyla başlattığımız ‘Lezzet Vadisi’ projemizi sürdürüyoruz. 44 çeşit kahvaltımız, fırın yemeklerimiz, sayıları yüze ulaşan köfte çeşitlerimiz ve daha birçok lezzetlerle gastronomi dünyasına Yeşilyurt imzasını atmayı hedefliyoruz. Özellikle vejetaryan mutfağının ögelerini barındıran sofralarımızla bu alanda marka olma yolunda ilerliyoruz. Doğası, havası, suyu ve bütün güzellikleriyle Yeşilyurt, her yönüyle olduğu gibi yemek kültürüyle de adından söz ettirecek bir kapasiteye sahiptir. Öncelikle Gastronomi Platformunu kurduk ardından ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarından gelen akademisyenlerin katılımıyla düzenlediğimiz kongrede sunulan 180 adet bildiriyi kitap haline getirip, yöresel lezzetlerimizin farklılıklarını tüm dünyaya aktarma fırsatına ulaşacağız. Kebir Camimizin ön tarafından başlayarak Beylerderesi kadar uzanan dere yatağını ıslah ve ışıklandırma çalışmasını sürdürmekteyiz, çalışmalar tamamlandığı zaman burası dikkat çekici özelliklere kavuşacaktır. Kendine özgü kültürel ve doğal zenginliğe sahip olan kadim bölgemizin turizm potansiyelinin ortaya çıkarılmasıyla birlikte bölgemize daha fazla turist gelecek ve tüm zenginliklerimizi daha geniş kitlelere ulaştırmış olacağız. Fransa’da düzenlenecek ödül töreninde bölgemizin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla başlattığımız ve devam eden tüm yatırımlarımızın amaç ve hedeflerini oraya katılacak olan tüm davetlilerle paylaşacağız. Ödül törenine katılanları Malatya’mıza ve Yeşilyurt’umuza davet edeceğiz" ifade etti.

Tarihi Tescilli Konaklar ile Kebir Caminin ön kısmındaki dere yatağında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Milletvekili Bülent Tüfenkçi de, Yeşilyurt Belediyesine verilen 2019 Yılı Uluslar arası ‘Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması’ ödülünden gurur duyduklarını ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve ekibini tebrik edip, bölgenin turizm potansiyelini canlandırmak adına başlatılan bütün yatırımların hayata geçmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

MALATYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:40

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.