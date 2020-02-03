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Deprem anını anlatan depremzedeler konteyner istedi

İHA

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremzedeler yaşadıkları panik anlarını anlattı. Dondurucu kış günlerinde çadırlarda barınmaya çalışan depremzedeler, konteyner kent istedi.

Deprem anını anlatan depremzedeler konteyner istedi

Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki depremzedeler yaşadıkları panik anlarını anlattı. Dondurucu kış günlerinde çadırlarda barınmaya çalışan depremzedeler, konteyner kent istedi.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin en fazla zarar verdiği yerlerden Malatya'nın Doğanyol ilçesine depremzedeler yaşadıkları panik anlarını anlattı. Dondurucu soğukta çadırlarda yaşam mücadelesi veren depremzedeler, elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışıyor. Zorlu yaşam koşullarına direnen depremzedeler, kış günlerini daha rahat geçirebilecekleri konteynerler istiyor.
Gökçe Mahallesi Muhtar Zülfükar Tuhan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, siyasi partilerin liderleri ve milletvekillerimiz ziyaretlere geldi, bizleri yalnız bırakmadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Doğanyol ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi'nde tüm vatandaşlarımıza çadır verildi. Şu anda yatak, çadır, hayvan barınağı, yiyecek, giyecek, ısınma ihtiyaçlarının hepsi sağlanmış durumda. Bundan sonraki yapılacak işlem, yıkılan enkazlarının kaldırılmasıdır. Bize 31 evin yıkılma kararı geldi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın desteği ile ekipler burada çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Gökçe Mahallesi'nde yüzde 70 evin yıkım kararı var. Tamamını kaldıracağız. Jandarma ve afat ekiplerinin çadır kurmayla ilgili olarak tüm ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda. Burada konteyner kent kurulması için, burada yaşayan vatandaşlarımızın orada kalması için bir çalışmamız devam ediyor. Birkaç gün içinde o çalışmamız bitmiş olacaktır” şeklinde konuşarak, soğuk hava nedeniyle konteyner istediklerini vurguladı. Tuhan, “Kış mevsimde vatandaşlarımız soğuk havalarda çadırda kalıyor. Eksi 9 10 derece olur akşamları ,dışarıda zor oluyor. Bu nedenle konteyner istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Depremde kayınvalidemi kaybettim”
Gökçe Mahallesi'nde yaşayan depremzede Yaşar Say da, "Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde deprem oldu. Gökçe Mahallesi'nde bizler de deprem anını yaşadık. Deprem anında kayınvalidemi kaybettik. Deprem anında evimizde oturuyorduk. Ne olduğunu anlamadık. Deprem olduğunu fark ettim, evden hemen çıktım. Kayınvalidemin vefatını sonradan duydum. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun, birlik ve beraberlik içinde şu anda sıkıntıları atlatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Gökçe Mahallesinde yaşayan depremzede Bedriye Çökme de yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Deprem anında evimde oturuyordum. Mutfakta yemekle ilgileniyordum. Yemek pişirdim. Yemek yedikten sonra çay için içeriye girdim. Birden sallantı başladı, sonra duvar ve direk üstüme düştü. Bağırmaya başladık, evin içinde yatan birisini gördüm, kardeşimdi. Anne diye bağırdım, ses vermedi. Bu sırada ev çöktü üzerimize. Dışarıdan sesler geliyordu. Başıma taş düşmüştü. Enkazın altındayken kafamı sağ ve sola çevirmeye çalışıyordum ki ses vereyim onlara. Benim sesimi duydular ve çıkardılar. Çıktıktan sonra bana sordular evde kim vardı diye. Kardeşim yanımda ama annem odada dedim. Beni ambulansla hastaneye götürdüler. Doktorlara sordum kardeşimle annem nasıl diye, kardeşin şu an hastanede, annen de başka hastanede dediler. Sonra doktorlar ve sağlıkçılar kendi aralarında konuşuyorlardı. Ben de annem hayatı kaybetmiş diye düşünmeye başladım. Yakınlarım ağlamaya başlayıp annen hayatı kaybetti dediler. Baygınlık geçirmişim. Kendime geldiğimde ağlamaya başladım. Kardeşimin haberi yok annemizin öldüğünden."
Ailece çadırda kaldıklarını belirten Bedriye Çökme, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Gerekli yardımları yaptılar. Ancak çadırda ailece yaşıyoruz. Soğuk ama ısınmaya çalışıyoruz. Ancak soğuktan korunmak için konteyner istiyoruz” şeklinde konuştu.

MALATYA

31 Ocak 2020 Cuma

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