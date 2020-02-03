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Depremde zarar gören ve mühürlenen binalarda inceleme yapıldı

İHA

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şeyhbayram Mahallesi'nde 6,8'lik depremde binalarda oluşan hasarı yerinde inceleyerek, yapılacak yardımlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Depremde zarar gören ve mühürlenen binalarda inceleme yapıldı

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şeyhbayram Mahallesi'nde 6,8'lik depremde binalarda oluşan hasarı yerinde inceleyerek, yapılacak yardımlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.
AFAD’ın açıkladığı afet etkinlik alanına dahil edilen Yeşilyurt’ta hasarlı binaların mühürlenmesi, boşaltılması ve yıkılma süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremzedelerin temel ihtiyaçlarına gidermeye yönelik barınma, gıda, kıyafet ve nakdi yardımlar noktasında devletin tüm kurumları ve yerel yönetimlerin yoğun ve aktif bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Millet olmanın gerekliliklerinin deprem hadisesinden sonra tam manasıyla uygulanmasının deprem yaralarının sarılmasında etkin bir rol oynadığını dile getiren Başkan Çınar, "Güçlü bir devlet yapılanmasına sahip olan ülkemizin gerek kamu kaynaklarının aktarılması gerekse de milletimizin kardeşlik, dayanışma ve dayanışma ruhuyla hareket etmesiyle depremden sonra oluşan yaralarımızı birbirimize kenetlenerek aşmaya çalışıyoruz. AFAD’ın ilan ettiği afet etkinlik alanına dahil edilen Yeşilyurtumuzun tüm bölgelerinde gerek binaların hasar tespitleri gerekse de vatandaşlarımıza aktarılacak barınma, nakdi, gıda ve kıyafet yardımları gibi temel ihtiyaçların karşılanması adına çok yoğun çalışıyoruz. Sayın Bakanımızla birlikte Şeyhbayram Mahallesi'ndeki hasarlı binaları yerinde inceledik. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından yapılan detaylı incelemelerde yüksek hasarlı olduğu yönünde rapor edilen ve mühürlenen 4 K sitemizdeki bazı binalarda oturan vatandaşlarımız evlerini boşaltmaya başladılar. Diğer binalarda incelemeler devam ediyor, gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Hem buradaki hem de diğer mahallelerimizdeki binalarla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için de ne gerekiyorsa yapıyoruz, gerek taşınma süreçleri gerekse de diğer yardımlar noktasında gereken desteği veriyoruz" dedi.
Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci ise "Öncelikle tüm milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şeyhbayram Mahallemizde bulunan 4 K sitemizdeki hasarlı binaları inceledik, yapılacak yardımlar ve verilecek desteklerle ilgili halkımıza bilgilendirmelerde bulunduk. Buradaki bazı binalarımıza ağır hasarlı raporları verilip mühürlenmişti. Vatandaşlarımız da gelen tebligatın ardından evlerini boşaltmaya devam ediyorlar. Devletimizin tüm kurumları halkımızın yanındadır, halkımızın mağdur olmaması için gereken ne varsa yerine getirilmekte ve destekler devam edecektir. Binalarımız yıkılacak ve yerine yenileri yapılacak. İmar durumuna göre binalarımız buraya sığmıyorsa başka bir alana inşa edilip, vatandaşlarımıza hakları teslim edilecektir. Bilindiği üzere devletimiz bu uygulamayı yaparken hem sübvanse ediyor hem de iki yıl ödemesiz 20 yıl vadeli faizsiz kredi gibi imkanlar sağlıyor. Hemşehrilerimiz de bu imkanlardan yararlanacaktır. Vatandaşlarımızın bize ilettiği bir şikayetleri var o da bazı fırsatçıların kiraları artırdıkları yönünde, böyle bir durum var ise hiç hoş değil. Devletimiz halkımıza kira yardımı yapacak ancak bunu fırsata çevirip kiraları iki katına çıkarmaya çalışmak kimseye yakışmaz, bu konuda daha duyarlı olmamız gereken bir süreçten geçmekteyiz. Devletimiz bu konuda gereken adımları atmaktadır, hemşehrilerimiz bu yöndeki şikayetlerini Valilik Binası önünde kurulan müracaat noktasına yapabilir ya da İlçe Kaymakamlıklarımıza iletebilirler. Millet olarak ele verip deprem yaralarımızı sardığımız bu dönemde fırsatçılık yapmaya kalkışanlara karşı devletimizin ilgili kurumları gereken çalışmaları başlatmıştır" diye konuştu.

MALATYA

31 Ocak 2020 Cuma

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