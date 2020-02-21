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Depremde zarar gören vakıf eserlerinin onarımı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: “Depremden zarar ...

İHA

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, depremden sonra hasar gören Elazığ ve Malatya'daki vakıf eserlerinin onarımında işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Depremde zarar gören vakıf eserlerinin onarımı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy: “Depremden zarar gören vakıf eserlerinin onarımında işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır”

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, depremden sonra hasar gören Elazığ ve Malatya’daki vakıf eserlerinin onarımında işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır” dedi.
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarete, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Büyükşehir Genel Sekreteri Cemal Noğay ile MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş eşlik ettiler.
Ziyarette konuşan Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, “Hazırlanan hasar tespitlerine bakacağız. Bugüne kadar 10 günlük sürede artçıların durması konusundaki düşüncemiz vardı. Çok şükür onlarda durmuş vaziyette, artık müdahale zamanı geldi. Gerekli müdahaleyi yapacağız.
Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Malatya’ya karşı görevimizi ifa edeceğiz. Malatya bizim tarihi kadim bir şehrimiz. Malatya’da yaptığımız eserlerin bir kısmında gördüğüm kadarıyla hasarlar oluştu. Bunlar en kısa zamanda derlenip, toparlanacak ve restorasyonu yapılacaktır” dedi.
Dün de Elazığ ‘da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Ersoy, “ Elazığlı vatandaşlarımız ile görüşmeler yaptık. Elazığ ve Malatya çok şiddetli bir depreme maruz kaldı. Tekrardan Elazığ ve Malatyalı kardeşlerime Allah’tan sabır diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra Malatya’mız ve Elazığ illerimiz böyle bir afete mazur kalmazlar. Temennimiz budur.
Vakıflar Genel Müdürlüğümüz olarak, tarihi eserlerimizi korumak ve kollamak en tabi görevimiz. Malatya için gereken ne ise onu yapacağız. Ödenek sorunumuz yok. Her şeyi yerli yerinde yapacağız. İşbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.Bugüne kadar yaklaşık 5 bin 300 tane tarihi eseri restore eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, buradaki 1718 tane eseri restore etmekte gecikmeyecek. En kısa zamanda müdahalesini yapacaktır. Bu konuda Sayın Bakanımızın talimatı üzerine, biz bu çalışmayı ilk afetin olduğu akşam başlattık. Gerekli hasar tespiti yapıldı. Bundan sonraki çalışmalarda Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. Halkımız huzur içerisinde olsunlar” şeklinde konuştu
Başkanı Selahattin Gürkan da yaptığı konuşmada, “AK Parti İl Başkanımız ve Battalgazi Belediye Başkanımız ile birlikte vakıf eserleri ile ilgili neler yapılabileceği noktasında istişarelerde bulunmak üzere Genel Müdürümüz buraya geldiler.
Geçtiğimiz günlerde depremin yaralarının sarılması sürecinde de hem bizlere geçmiş olsun hem de deprem ile ilgili vakıf eserlerinin görmüş olduğu eksiklik, zarar veyahut ta onlarla ilgili yapılacak işlerin yerinde görülüp, incelenmesi ve onlarla ilgili restorasyon projelerinin hazırlanması noktasında geçtiğimiz günlerde geldiğinde talimatlar verdi.
Bu talimatlar doğrultusunda Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yaptılar. Battalgazi Belediyesi yetkilileri ve teknik elemanları tarihi eserlerle ilgili görevli arkadaşlar aynı çalışmayı yürüttüler. Büyükşehir Belediyesi olarak bizlerde bu çalışmaları birlikte yürüttük.
Bugünde yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesinin masaya yatırılması ve bundan sonraki yol haritasının belirlenmesi noktasında neler yapabileceğiz onların değerlendirilmesi amacıyla Genel Müdürümüz geldi. Bu çalışmaları bütün teknik arkadaşlarımız ile birlikte değerlendirdik.
Vakıflar Bölge Müdürümüzü Malatya dışında biri olarak görmüyoruz. Fahri hemşerimizdir. Malatya’ya özel gönül bağı olduğunu biliyoruz. Malatya’nın sorunlarını yakından bilen ve takip eden ve geçmiş dönemlerdeki vakıf eserlerinin ayağa kaldırılmasında çok emeği olan Genel Müdürümüze tekrardan teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise “Vakıf eserlerin ayağa kaldırılması Türkiye’mize ve Malatya’mıza kazandırılması noktasında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de orada restore etmemiz ve ayağa kaldırmamız gereken eserlerimiz var. Battalgazi Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar var. Yapmış olduğumuz çalışmaları Genel Müdürümüze takdim edeceğiz. Gerekli istişareleri yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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