Malatya’da camiler Çuma’ya hazırlanıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçe sınırlarında bulunan camiler ve taksi duraklarında dezenfekte işlemi yapılıyor. 29 Mayıs Cuma günü kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının cemaatle kılınabileceği camiler ile taksi duraklarında Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında, 16 Mart'tan itibaren yeni tip korona virüs pandemisi kontrol altına alınıncaya kadar kapatılan camiler 29 Mayıs günü cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılıyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, 29 Mayıs Cuma günü belirlenecek kurallar çerçevesinde öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğinin açıklanmasının ardından Battalgazi Belediyesi de bölgede ki namaz kılınacak olan cami, Cem evi ve taksi duraklarında dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan dezenfeksiyon çalışmasını değerlendiren Hidayet Camisi Müezzin Kayyımı Mehmet Selim, “Battalgazi Belediyemizin hizmetleri takdir ediyoruz. Uzun bir aradan sonra Cuma namazı ile camilerimiz açılacak. Battalgazi Belediyemizde camimizi önceden dezenfekte ederek, bizler için hazır hale getiriyor. Osman Güder Başkanımız göreve geleli bir yıl olmasına rağmen çok güzel işler yapıyor. Her zaman Belediyemizden ne istersek yerine getiriliyor. Taleplerimiz karşılanıyor. Bu çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Camilerinde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden Ayşehan Camii İmam Hatibi Abdulsebur Eyiol da, “Bu camimizin yapımından bu zamana kadar görev yapıyorum. Allah izin verirse Cuma günü Cuma namazı ile yeniden başlayacağız inşallah ibadetlerimize. Kısmi olarak tedbirlerimizi alıp, namazlarımızı kılmaya başlayacağız Allah’a hamt olsun. Cenabı Allah Milletimizi, memleketimizi bu afetten, musibetten korusun. Allaha hamt olsun cemaatimize kavuşacağız Cuma günü inşallah. Şuan Battalgazi Belediyemiz camilerimizi korona virüs salgını nedeniyle hem dezenfekte ediyor, hem de bahçemizi yıkayacaklar. Allah Belediye Başkanımızdan ve ekibinden razı olsun. Burası merkezi bir cami. Alanı büyük ve ferah bir alanımız var. Çimlerin biçimi olsun, yıkaması olsun, banklar olsun, caminin iç alanının temizliği olsun ne zaman ihtiyaç duyduysak tek telefonla en hızlı bir şekilde gelerek gereken çalışmaları yapıyorlar. Biz ne zaman ihtiyaç duyduysak başkanımızı her zaman yanımızda bulduk” dedi.

Taksici esnafından Güder’e teşekkür

Diğer yandan, taksi duraklarının dezenfekte edilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden taksici esnaflarından Veysel Coşkun ise, “Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu hizmetten memnunuz. Araçlarımız ve Durağımız ilaçlandı. Battalgazi Belediyemizin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı da Osman Güder başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çalışan personellerin ellerine sağlık. Hijyenin çok önemli olduğu bu günlerde taksici esnafını unutmayan Başkan Güder ve ekine teşekkür ediyoruz” İfadesini kullanırken,

Hacı Ekici ise, “Durağımız ve araçlarımız tek tek dezenfekte edildi. Taksilerimizde hijyen çalışması yapıldı. Osman Güder başkanımıza ve ekibine bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, Battalgazi Bölgesinde bulunan Cami ve Cem evleri gibi ibadethanelerde rutin olarak hijyen çalışmaları devam edecek. Bu hafta sonuna kadar Battalgazi bölgesinde bulunan 80 Taksi durağının dezenfekte işlemlerinin tamamlanması planlanırken, bölgede bulunan İbadethanelerde de çalışmalar sürecek.

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