Malatya’nın ilçelerinde Cuma namazı heyecanı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’nın ilçelerinde Cuma namazı heyecanı

İHA

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 16 Mart`ta toplu ibadete kapatılan camiler, aylar sonra bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Malatya'nın ilçelerinde de alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar uzun süre aradan sonra cemaatle birlikte Cuma namazı kıldı.

Malatya’nın ilçelerinde Cuma namazı heyecanı

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında 16 Mart`ta toplu ibadete kapatılan camiler, aylar sonra bugün kılınan Cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Malatya’nın ilçelerinde de alınan tedbirler kapsamında vatandaşlar uzun süre aradan sonra cemaatle birlikte Cuma namazı kıldı.
Virüsle mücadele kapsamında kısıtlanan toplu ibadetler, bugün itibariyle kontrollü şekilde yeniden yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıkladığı tedbirler kapsamında, Malatya’nın ilçelerinde de uzun süre aradan sonra yeniden Cuma Namazı kılınmasının heyecanı yaşandı.
Battalgazi 31 camide kılındı
Battalgazi ilçesinde Valilik tarafından belirlenen 31 camide, alınan tedbirler ile birlikte cemaat Cuma namazını kıldı. Battalgazi Belediyesi tarafından camilerde namaz öncesi dezenfekte çalışması yapılırken, namaz kılınacak alanlarda bir gün öncesinden temizlendi.
Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ile Battalgazi Belediye Başkan Osman Güder, ilçedeki Eyüp Sultan Camiinde aylar sonra Cuma Namazını kıldı. Hijyen ve sağlık kurallarının eksiksiz alındığı ilçedeki camilerde, namaz sonrası ise Kaymakam Duran ve Başkan Güder, cami cemaati ile sohbet etti.
Yeşilyurt'ta 47 cami 3 alanda cuma namazı
Yeşilyurt ilçesinde müftülük tarafından belirlenen 47 cami ile üç ayrı alanda Cuma namazı idrak edildi. Yeşilyurt Belediyesi İdari İşler Müdürlüğü ekiplerinin uyguladığı dezenfektan çalışmalarının yanı sıra emniyet görevlilerinin aldıkları önlemlerle hazır hale getirilen camiler ve üç ayrı alana gelen vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadeleri üzerinde maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralları altında namazlarını eda ettiler.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da Cuma namazını MAŞTİ Otogarında oluşturulan alanda kıldılar.
Akçadağ'da semt pazarında cuma namazı
Korona virüs önlemleri kapsamında ibadete ara verilen camiler yeniden ibadete açılırken, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kısıtlamanın ardından ilk Cuma namazı semt pazarında kılındı.
İlçedeki Semt Pazarının avlusunda kılınan Cuma namazına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterirken, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, namaz sonrası yaptığı açıklamada, “Yaklaşık olarak 2,5 ay sonra ilçemizde ilk Cuma namazımızı sosyal mesafe kurallarına uygun olarak cemaatle birlikte kılmanın mutluluğunu yaşadık. İnşallah bugünleri kısa sürede geride bırakır tamamen normale döneriz bu birazda bizlerin elinde bu vesileyle tüm hemşehrilerime bir kez daha çağrıda bulunuyorum; lütfen kurallara riayet edelim” dedi.
Darende de stadyumda kılındı
Aylardan sonra ilk kez Cuma Namazının kılındığı ilçelerden biri olan Darende’de ise vatandaşlar ilçe stadyumunda namaz kıldı.
Darende İlçe Müftüsü Nurullah Birlik tarafından kıldırılan Cuma namazında sosyal mesafe korunurken, tüm cemaat maske taktı.
Arguvan'da halı sahada kılındı
Cuma namazı heyecanın cami dışına taşındığı ilçelerden biri de Arguvan oldu. İlçedeki halı sahada kılınan Cuma namazında da Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı kurallar çerçevesinde namaz kılındı. Virüse karşı tüm tedbirlerin alındığı namaz öncesi, halı sahada da dezenfekte çalışması gerçekleştirildi.
Hekimhan tarihi camide kılındı
Hekimhan ilçesinde de yine uzun süreden sonra ilk Cuma namazı kılınmasının heyecanı vardı. İlçedeki tarihi Köprülü Mehmet Paşa camisinde, kılınan Cuma namazında sosyal mesafe kurallarına uyulurken, namaz öncesi emniyet ve belediye ekipleri ise cemaate koruyucu maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Maskesi olmayan cemaate maske dağıtılırken, aylar sonra Cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşayan Hekimhanlılar, salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundular.
Kentin diğer ilçeleri Doğanşehir, Arapgir, Yazıhan, Kale, Doğanyol, Pütürge, Kuluncak’ta da aynı şekilde alınan tedbirler ile birlikte Cuma namazı heyecanı yaşandı.
Turgut Özal Üniversitesi'nde de Cuma heyecanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Cuma Namazı cami bahçesinde kılındı. Üniversite çalışanları aylar sonra Cuma Namazını Battalgazi Yerleşkesinde inşa edilen Ali Akyüz Camii’nin bahçesinde Covid19 salgını tedbir kurallarına uyarak eda ettiler.
Maskelerini takan ve sosyal mesafe kuralına uyan Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensupları, Cuma namazlarını kıldılar. Cuma Namazında cemaate şeker ikramında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınar, millet bahçesi proje alanında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Çınar, millet bahçesi proje alanında incelemelerde ...
Tıbbi ürün tanıtım temsilcileri için 5. dönem eğitimleri başlıyor
YEREL HABERLER Tıbbi ürün tanıtım temsilcileri için 5. dönem ...
ASYMD'den Spor Yazarı Belgin'e tepki
YEREL HABERLER ASYMD'den Spor Yazarı Belgin'e tepki
Bölgede en fazla araç Malatya’da
YEREL HABERLER Bölgede en fazla araç Malatya’da
Malatya Büyükşehir yapıyor Doğanşehir meydana kavuşuyor
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir yapıyor Doğanşehir meydana ...
Gürkan'dan İstanbul'un fethi mesajı
YEREL HABERLER Gürkan'dan İstanbul'un fethi mesajı
Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı
YEREL HABERLER Bölgede en fazla ihracat Malatya’dan yapıldı
Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Malatya'da, 1 mahalledeki karantina sona erdi
Malatya’da 1 mahallede karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 1 mahallede karantina kaldırıldı
Yeni Malatyaspor'dan korona virüs açıklaması Sportif Direktör Ali Ravcı: "Nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyoruz!"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'dan korona virüs açıklaması Sportif ...
Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Göğsüne saplanan demir korkulukla hastaneye ...
Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcu ve 1 personel de korona virüs çıktı Takımda pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcu ve 1 personel de ...
Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test ...
Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test sonucu pozitif
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da 5 futbolcu ve 1 personelin test ...
Yeşilyurt Kaymakamlığının yeni hizmet binası Gedik mahallesinde yapılacak
YEREL HABERLER Yeşilyurt Kaymakamlığının yeni hizmet binası Gedik ...
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı
YEREL HABERLER Müdür Bentli’den korona virüs uyarısı
4 il için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER 4 il için fırtına uyarısı
Malatya’da 1 mahalle daha karantina altına alındı
YEREL HABERLER Malatya’da 1 mahalle daha karantina altına alındı
Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediye vezneleri 30-31 Mayıs’ta açık
Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
YEREL HABERLER Başkan Güder ve Karataş yatırımları görüştü
Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle vaka sayısı arttı
YEREL HABERLER Malatya Valisi Baruş: Kurallara uyulmaması nedeniyle ...
Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X