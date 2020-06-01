Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Altın fiyatları hafta sonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya'da meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Atmalı Sokak'ta tartışan A.K. ve C.K. karşılıklı olarak birbirlerini bıçakla yaraladı. Yaralılardan durumu ağır olan A.K. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.