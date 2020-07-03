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Başkan Çetin: Fırıncı esnafımız şu anda çok mağdur

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da fırıncılarla bir araya gelen İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2015 ile 2020 yılları arasında toplamda 1 tarife çıkardıklarını ve mağdur olduklarını söyledi. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin Malatya'da fırıncılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası ekmek fiyatları ile ilgili açıklama yapan Çetin, 2015 ile 2020 yılları arasında toplamda 1 tane tarife çıkardılarını ve bu tarifede yaklaşık zam oranının yüzde 20 olduğunu ifade etti. Buna rağmen enflasyon artışının daha fazla olduğunu belirten...

Başkan Çetin: Fırıncı esnafımız şu anda çok mağdur

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da fırıncılarla bir araya gelen İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, 2015 ile 2020 yılları arasında toplamda 1 tarife çıkardıklarını ve mağdur olduklarını söyledi.<br>İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin Malatya'da fırıncılarla bir araya geldi. Toplantı sonrası ekmek fiyatları ile ilgili açıklama yapan Çetin, 2015 ile 2020 yılları arasında toplamda 1 tane tarife çıkardılarını ve bu tarifede yaklaşık zam oranının yüzde 20 olduğunu ifade etti. Buna rağmen enflasyon artışının daha fazla olduğunu belirten Çetin şöyle konuştu:<br>"2015-2020 yılları arasında toplam enflasyon artış oranı yaklaşık yüzde 74. Bizim şu an talep ettiğimiz zam oranı yüzde 40 olarak algılanıyor. Demek ki biz 5 yıl boyunca bir tane tarife çıkarmışsak enflasyon artış oranlarına göre zam talebi almış olsak yüzde 54'lük yaklaşık bir zam talebimiz gerekirken biz yüzde 40'lık bir zam talep ediyoruz. Bu zammında haklı gerekçeleri olduğu ortada. Şunu anlamakta zorlanıyorum; sayın Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanımız fırıncının yanında mıdır? Yoksa fırıncının karşısında mıdır? İllaki bizde vatandaşımızı düşünüyoruz ama esnafımız şu anda çok mağdur, esnafımız şu anda çok sıkıntılı, para kazanmakta zorlanıyor. Bu fiyatın alınması noktasında destek olacağına, bizlere köstek oluyor."DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-07-03 19:32:22<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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