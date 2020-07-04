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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören Donald’ın şutunda top kalenin hemen yanından auta çıktı.
13. dakikada konuk ekip Gençlerbirliği’nde ceza sahasında topla buluşan Stancu’nun sol çaprazdan kaleye çektiği şutta top kaleci Farnolle'de kaldı.
39. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanatta rakip ceza sahasının dışında topla buluşan Karim Hafez’in ortasında rakip savunma tehlikeye izin vermedi.
44. dakikada Gençlerbirliği’nde Candeias’ın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza alanına yaptığı ortada hiçbir oyuncu dokunamayınca savunma topu uzaklaştırdı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Mustafa Savranlar xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Hadebe xx, Karim Hafez xx, Murat xx, Acquah xx, Ndayishimiye xx, Donald xx, Fofana xx, Umut xx
Yedekler: Abdulsamed Damlu, Sakıb Aytaç, Yiğithan Güveli, Mustafa Akbaş, Robin Yalçın, Ahmed Ildiz, Remi Walter, Erkan Kaş, Vidar Kjartansson
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Erdem xx, Flavio xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Berat xx, Baiano xx, Candeias xx, Ayite xx, Sefa xx, Stancu xx
Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Arda Kızıldağ, PierreYves Polomat, Rahmetullah Berişbek, Soner Dikmen, Mats Seuntjens, Stephane Sessegnon, İlker Karakaş, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kartlar: Murat, Ndayishimiye (Y. Malatyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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