Malatya'da, kargo araçlarında 8.5 ton kaçak tütün ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu 2 kargo aracında 8 bin 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, şüphe üzerine 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde kargo firmasına ait 2 kargo aracını durdurdu. Aracın bagajında yapılan aramada 8 bin 500 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Adıyaman'dan alınarak başka kentlere götürüldüğü belirlenen kaçak tütüne el koyan jandarma, 2 kişiyi de gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-07-20 16:47:51



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