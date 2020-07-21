Gürkan’dan şehit askerler için taziye mesajı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, terör saldırısı sonucu şehit olan Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için taziye mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan mesajında, “Hakkari Çukurca'da üs bölgemize teröristlerce yapılan hain saldırıda Malatyalı Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir şehit olmuşlardır. Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.