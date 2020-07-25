Covid-19 raporu kitabına İnönü Üniversitesi'nden katkı

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Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) Covid19 pandemi sürecindeki bilgi kirliliğini önlemek için disiplinler arası bir anlayışla hazırladığı “Covid19 Küresel Salgın Değerlendirme Raporu”nun 6. versiyonu yayınlandı. Rapora Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri de katkıda bulundu.

Editörlüğünü TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İnönü Üniversitesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Özer, Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Dr. Öğr. Üyesi Cem Korkut ve Öğr. Gör. Mürsel Doğrul’un yaptığı rapora farklı bilim dallarından akademisyenler katkıda bulundu.

İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri TÜBA tarafından yayımlanan "Küresel Salgının Anatomisi İnsan ve Toplumun Geleceği” kitabına da destek verdi. Kitaba katkıda bulunan öğretim üyeleri ve makalelerin isimleri ise, "Ali Özer, Fevziye Çetinkaya (2020). “Sağlık Hizmetleri ve Postpandemik Dönemde Sağlık Hizmetlerinin Dönüşümü”, Vehbi Bayhan (2020). “Küresel Salgının Sosyolojisi ve Yeni Normal Dönemde Paradigma Dönüşümü”, Kazım Şahin, Ali Adnan Hayaloğlu (2020). “Küresel Salgın Sonrası Gıda Kaynakları ve Gıda Güvenliği" olarak açıklandı.

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