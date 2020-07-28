YKS Türkiye birincisi öğrenciye altın ödülü Düzen ve disiplin YKS’de birincilik getirdi

2020 YKS sonuçlarına göre sayısal ve yerleştirme sayısal puanlarında Türkiye 1.'si olan Özge Dilay Örüm, 5 cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Bir otelde gerçekleşen ödül töreninde, 2020 TYT ve AYT oturumlarında gösterdiği başarının bir nişanesi olarak Türkiye 1.’si olan Özge Dilay Örüm’e, öğrenim gördüğü İntegral Eğitim Kurumları tarafından 5 adet cumhuriyet altını hediye edildi. İntegral Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Topaloğlu'na vekaleten Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Demirağ tarafından plaket verilen Özge Dilay Örüm’e ayrıca Malatya Eğitim Vakfı üzerinden düzenli olarak çok sayıda öğrenciye verilen öğrenim bursu da verileceği açıklandı.

Plaket töreninde söz alan Türkiye birincisi Özge Dilay Örüm, düzenli ve disiplinli çalışarak bu sonucu elde ettiğini belirterek “Eksiklerimi sene içinde tamamlayarak stratejik ilerledim. Stres kontrolünü de iyi yaptığımı düşünüyorum. Bunlar başarıyı getirdi” dedi.

Baba Vakkas Örüm ise kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Özge hayatı boyunca düzenli çalışan bir öğrenci oldu. Bunun sonucunda da Türkiye birinciliği kısmet oldu. Yaşanan deprem ve pandemi sürecinin olumsuzluklarına rağmen bu süreci de iyi değerlendirerek çalışmalarına aralıksız devam etti. Bu sonuç da bizleri ziyadesiyle mutlu etti ve zorlukların başarıya engel teşkil etmeyeceğini gösterdi. Kızımla gurur duyuyorum” diye konuştu.

Kurum yetkilileri, 20202021 eğitim öğretim yılında Elazığ, Nizip ve Adıyaman'da da şube açacaklarını ve Türkiye genelinde şubeleşmeyi planladıklarını dile getirdi.

Malatya'da 4 yıldır faaliyet gösteren İntegral Eğitim Kurumları ilk yılında Türkiye 41’incisi ve 48’incisi çıkartırken, 2019 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Malatya’da Tıp Fakültesine 78 öğrenci yerleştirerek de adından söz ettirmişti. Bu yılki Türkiye birinciliği ve genel başarı yüzdeliği ile başarısını taçlandıran İntegral Eğitim Kurumları, fen lisesi, Anadolu lisesi, ortaokul, kişisel gelişim kursu, yabancı dil kursu, özel öğretim kursu gibi eğitim kurumlarıyla Malatya’da eğitim alanında önemli bir yer edindi.

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