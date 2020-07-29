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Başkan Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerin taleplerini dinledi

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek hayvan yetiştiricilerinin taleplerini dinledi.

Başkan Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret ederek yetiştiricilerin taleplerini dinledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek hayvan yetiştiricilerinin taleplerini dinledi.
Sabah saatlerinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek esnaflara ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ temennisinde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayvan yetiştiricilerinin sorunlarını dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan ve uzun süre pazar esnafıyla sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Canlı Hayvan Pazarını bölge ekonomisinin mihenk taşı olarak gördüklerini söyledi. Canlı Hayvan Pazarının korona virüs tedbirlerine uygun olarak Kurban Bayramına hazır hale getirildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kurban ibadeti, birliği, beraberliği, muhabbeti, paylaşımı ve Cenabı Allah’a teslimiyeti ifade etmektedir. Pandemi sürecinden dolayı tedbirlerin üst seviyede uygulandığı Canlı Hayvan Pazarımızı ziyaret ederek hayvan yetiştiricilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. Hemşerilerimiz geçtiğimiz yıllarda ya buradan ya da kentimizin farklı bölgelerinde ki satış noktalarından kurbanlıklarını satın alıp, kesim yerlerinde ibadetlerini yapıyorlardı. Ancak bu yıl dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla hemşerilerimiz kurbanlarını ya bağış olarak ya da dernekler üzerinden yerine getirmeyi tercih ettikleri için geçtiğimiz yıllara oranla daha sakin bir ortamla karşılaştık. Bölge ekonomisinin bel kemiği ve kentimizin de canlı hayvan ihtiyacının karşılandığı en büyük pazar olan Canlı Hayvan Pazarımızda pandemiye yönelik tedbirler alınmaktadır. Canlı hayvan satıcı ve alıcıları gönül rahatlığı ile gelip ticari faaliyetlerini yapabilirler. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bayram için 34 adet kesim, 1 adette satış yerimizde gerekli tedbirleri alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Hemşerilerimiz hem bölgemizin en büyük Canlı Hayvan Pazarından hem de Çırmıhtı Mollakasım Mahallemizde kurduğumuz satış noktalarımızdan kurbanlıklarını alabilirler. Satış ve kesim alanlarımızda pandemi tedbirleri kapsamında hijyen, sosyal mesafe ve temizlik kuralları harfiyen yerine getirilmektedir. Satış ve kesim yerlerinde her hangi bir aksaklık ve sorun yaşanmaması içinde bizler sürekli sahadayız ve çalışmaları yerinde inceliyoruz. İlçemizde temizlik faaliyetlerimize yoğunluk veriyoruz, hemşerilerimize kurban kesim sırasında gereken kolaylığı sağlayacağız, her sene olduğu gibi yine kurban poşetlerimizi dağıtacağız. Arife gününden başlayarak bayram süresince ilçemizin her noktasında dezenfektan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fırın, pastane ve marketlerde denetimleri artırdık. İnşallah sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde, pandemi kurallarına uyarak mübarek Kurban Bayramını sağlıklı, huzurlu ve güzel bir şekilde tamamlarız” dedi.

“Hem ibadetlerimizi yapalım hem de pandemi kurallarına uyalım”
Esnaflara ve vatandaşlara pandemi kurallarına uymaları noktasında çağrıda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Ramazan Bayramında pandemi salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bayramı buruk bir şekilde geçirmiştik, aynı durumların tekrarlanmaması içinde hepimizin açıklanan kurallara uyması gerekmektedir. Son zamanlarda kentimizde korona virüs hastalarının sayısında artış olduğu yönünde bilgilendirmeler yapıldı. Daha duyarlı, daha dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçmekteyiz. Esnaflarımızın ve hemşerilerimizin kurallara uymalarını özellikle rica ediyorum. Özellikle satış ve kesim yerleri başta olmak üzere ziyaretler ve namaz alanlarında sosyal mesafeye dikkat edip, maskelerimizi mutlaka takalım, ellerimizi sık sık yıkayalım. Bir yandan ibadetlerimizi yaparken diğer taraftan da salgından uzak durmak içinde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirelim. Şimdiden İslam Âleminin, aziz milletimizin ve kıymetli hemşerilerimizin Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum ve kutluyorum” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın Canlı Hayvan Pazarı ziyaretine Canlı Hayvan Dernek Başkanı Ramazan Kırma, Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli ile Kiltepe Mahalle Muhtarı Celal Demirtaş’ta eşil etti.

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