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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnce’den, korsan servisçilik ile mücadele eden emniyete teşekkür

İHA

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, korsan servisçilik ile ilgili mücadele başlatan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'e teşekkür ederek, korsan servis taşımacılığına karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.

İnce’den, korsan servisçilik ile mücadele eden emniyete teşekkür

Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, korsan servisçilik ile ilgili mücadele başlatan Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren’e teşekkür ederek, korsan servis taşımacılığına karşı mücadelelerinin devam edeceğini söyledi.
Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, korona virüsle mücadele sürecinde tüm üyelerinin özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda daha hassasiyet göstermesini istedi. Araçlara maskesiz yolcu alınmamasını isteyen İnce, bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Pandemi sürecinde alınan tedbirler kapsamında en çok etkilenen kesimlerden birinin de servisçi esnafının olduğunu dile getiren İnce, “Yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen servisçi esnaflarımız beş kuruş para kazanmıştır. Binlerce aracımız şu anda evlerinde iş yapamaz haldedir. Hem okulların tatil olması ve birçok fabrikanın üretimin bu süreçte durdurması personel taşımacılığı yapan servisçi esnaflarımızı da etkilemiştir” dedi.
2007 yılından itibaren getirilen S plaka tahsisinden sonra korsan servisçilik ile oda olarak mücadele ettiklerini kaydeden Başkan İnce, ancak bu süreçte korsan taşımacılıkta istenilen mücadelenin yetersiz kaldığını ifade etti.
S Plakalı servisçilerin iş yapamazken, plakası olmayan korsan servisçilerin özellikle fabrika ve kayısı işçilerini taşıdığını dile getiren İnce, “Bununla ilgili olarak tüm sorunlarımızı Malatya İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren ile paylaştıktan sonra korsan taşımacılıkta ciddi denetimler başladı. Özellikle korsan servisçiliğe karşı aralıksız devam eden denetimler nedeniyle Malatya İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’e şahsım ve esnaflarım adına teşekkür ediyorum. Ancak burada korsan taşımacılığı teşvik eden ve bu suça ortak olan kişileri de göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.
İnce özellikle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyeler gibi bazı resmi kurumlarda personel taşımacılığı ihalelerinde S plaka şartının koyulmamasına da tepki göstererek, “Korsan taşımacılığı teşvik eden kurumlarda burada suç işlemektedir. Özellikle belirtmek istiyorum, Malatya Büyükşehir Belediyemizin S plaka tahsis ettikten sonra belediyemizin kendi kurumlarında S plaka şartı aramaması burada da bir soruna yol açmaktadır. Bu noktada tüm kurum yöneticilerini göreve davet ediyorum. Personel taşımalarında ihaleler yapılırken mutlaka ve mutlaka S plaka şartı aranmalıdır. S plakası olmayan taşımacı korsandır, emek hırsızıdır. Hep birlikte korsan taşımacılık ile mücadele etmek zorundayız” ifadelerini kullandı.
2007 yılından buyana korsan taşımacılık ile mücadele etmelerine rağmen bir çözüm bulamadıklarını da anımsatan İnce, “Ancak Malatya İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaklaşık 2 gündür korsanla ilgili yapmış olduğu mücadelelerde büyük başarı elde edilmiştir. Yaklaşık 40 korsan servisçi aracı bağlanmıştır. Bu durum bizleri ve servisçi esnafını memnun etmiştir. Şahsım ve esnafım adına Malatya polisimize, İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’e bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.
Korsan taşımacılık ile mücadele ettikleri için zaman zaman tehditlere de maruz kaldıklarını dile getiren İnce, “Esnaflarımız ve kamunun huzurunda bir kez daha dile getirmek istiyorum. Korsanla mücadele konusunda ucu kime dokunursa dokunsun, mücadelemizden asla geri adım atmayacağız. Mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz, bizim omuzlarımda binlerce esnaflarımızın vebali vardır. Hak ve hukuklarını korumak oda başkanı olarak benim görevimdir. Trafik polislerimiz kendi sorumluluk alanında büyük ve etkin mücadele vermektedir şuan. Polis arkadaşlarımız gece gündüz demeden hak ve hukukumuzu korumaktadır, kendilerine teşekkür ediyorum. Hırsıza kimse sahip çıkmamalıdır, sokaklardaki hırsızlara kimse sahip çıkmıyorsa, korsan servis taşımacılığı yapan emek hırsızlarına da sahip çıkanlar onlar kadar suçludur. Yıllardır çözülmemiş, kangren olmuş korsan taşımacılık sorunumuzu Malatya Emniyet Müdürlüğümüz çözmüştür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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