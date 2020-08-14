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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kernek Karagözlüler Cami’nin resmi açılışı yapıldı

İHA

1953 yılında Hacı Mehmet Karagözlü tarafından Kernek meydanında yaptırılan ve 2018 yılında yıkılarak yerine yenisi yapılan 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kernek Karagözlüler Cami'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Kernek Karagözlüler Cami’nin resmi açılışı yapıldı

1953 yılında Hacı Mehmet Karagözlü tarafından Kernek meydanında yaptırılan ve 2018 yılında yıkılarak yerine yenisi yapılan 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Kernek Karagözlüler Cami’nin resmi açılışı gerçekleştirildi.
Battalgazi ilçesinde bulunan Kernek meydanında 1953 yılında Hacı Mehmet Karagözlü tarafından yaptırılan ve 2018 yılında da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkım kararı verilen Kernek Camisinin yerine yenisinin yapılmasını ise Hacı Mehmet Karagözlü'nün torunu İşadamı Nüvit Karagözlü üstlendi.
4 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı cami geçtiğimiz aylarda tamamlandı ancak açılışı korona virüs salgını nedeniyle bugüne ertelendi. Cuma Namazı öncesi gerçekleşen resmi açılış programına Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Taşdelen, Battalgazi İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cuma namazı öncesi okunan Kuran’ı Kerim tilaveti ile kapılarını ibadete açan Kernek Karagözlüler Cami, bölgede ilk olma özelliği de taşıyor. 3 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilen ve 2 minaresi bulunan camide 46 yaş arası kuran kurslarının yanı sıra sosyal donatılar da mevcut.
Açılışta ilk olarak söz alan işadamı Nüvit Karagözlü, dedesi tarafından yapılan eski caminin hem artık bölgenin ihtiyacına cevap verememesi hem de depreme dayanıksız olması nedeniyle yerine daha büyük bir cami yapmak için girişimlerde bulunduklarını söyledi.
Malatya’ya önemli bir eser kazandırmak istediklerini belirten Karagözlü, “Çünkü burası Allah’ın evi. Allah’ın evine en güzeli layık, düşüncemiz buydu. Camimizin bir takım özelikleri ve aksesuarları var ve bunlar Türkiye’de başka yok. Biz 2019 Ocak ayında başladık ve 2019 Aralık ayında tamamen bitirmiş olduk” dedi.
İl Müftü Yardımcısı Dr. Mehmet Taşdelen ise, camilerin medeniyetimizin temel taşlarından biri olduğunu dile getirerek, “Peygamber Efendimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiği zaman ilk yaptığı cami olmuştur, mescit olmuştur. Buradan hareketle Müslümanlar gittikleri yerde ilk önce ibadet edecekleri bir mekan yaparak şehirleşmeyi başlatıyorlar ve günümüze kadar bu geliyor. Cami ve mescitleri yapanlar hayatta değiller ama yaptıkları hayır ve hasenatları devam ediyor” şeklinde konuştu.
Daha sonra söz alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Medeniyetimize, kültürümüze baktığımızda içtimai hayatın cami merkezli olduğunu görüyoruz. İnsanlar bir yerde yerleşme kurduklarında önce ibadet mekanlarını kurmuşlar. Sosyal hayatı bu caminin etrafında inşa etmişler. Medeniyetimiz böyle bir medeniyet şükürler olsun ve camiiler sadece ibadet edilen mekanlar değil birçok işlevin olduğu mekanlardır” ifadelerine yer verdi.
Caminin yapımında büyük emekleri olan işadamı Nüvit Karagözlüler’e teşekkür eden Güder, “Dolaysıyla bugüne kadar yapılan camilerin aksine Nüvit abi bir ezberi bozmuş oldu. Bu ezberle hem işte şuanda üzerinde bulunduğumuz taziye alanının olması diğer tarafta özellikle sayir zamanlarda evlatlarımızın gerek dini olarak gerek diğer yönden eğitimleri için aşağıda sınıflarımız var ve 4 bin kişi şükürler olsun bir anda namaz kılmış olacak. Özellikle caminin ruhuna ve işlevine uygun olarak inşa ettiği için Nüvit abiye hasetsen ailesine emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Sivride depremi sonrası Battalgazi ilçesinde Merkez Camisi ve Tarihi Ulu Cami’de şuan ibadet yapılamadığını da ifade eden Güder, “Açık alanlarda ibadetlerimizi gerçekleştiriyoruz ama belli bir süre sonra havaların soğumasıyla da kapalı alanlara ihtiyacımız olacak. Biz elimizden geldiğince belediye olarak, Kaymakamlık, Büyükşehir Belediyesi olarak destekte bulunuyoruz ama bu destekler yeterli değil. İnşallah burada hayır yapmak isteyen vatandaşlarımızdan bu camilerimize de yardımlarınızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Kernek Meydanına yeni bir cami kazandıran Karagözlüler ailesine teşekkür ederek, “Nüvit Karagöz abimizin yaptırdığı bu cami Malatya’mızın en nitelikli camilerinden birisi. Camimiz bölgenin ihtiyacına karşılayabilecek şekilde yapıldı. Çok fonksiyonel bir cami oldu. Cami alanı son derece güzel ve örnek olabilecek bir mimari gerçekleştirildi. İnşallah bu örnek diğer iş adamlarımıza örnek teşkil eder. Bu tür güzel eserlerin kazandırılmasında iş adamlarımıza büyük işler düşüyor. Bizlerde Yeşilyurt’umuzda başlattığımız kampanyamızla şu an devam eden 23 camimiz var” sözlerine yer verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, cami ve mescit yapımının hayırlı bir iş olduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Gürkan, “Kernek Meydanımıza böyle güzel bir camiyi kazandırılmasından dolayı mutluluk duyuyoruz. Camimizin Cuma günü açılışının düzenlenmesi de ayrı bir gurur kaynağı. Vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uyarak namazlarını kılmalarını hatırlatmak isterim” dedi.
Son olarak söz alan Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran’da, “Battalgazi ilçemizin en eski mahallelerinden biri olan bu mahallede bu güzel eseri buraya kazandıran çok kıymetli işadamımıza teşekkür ediyoruz. Allah hayrını kabul etsin. İnşallah başka işadamlarımızın da bu ve benzeri hayırları ilçemiz sınırlarındaki diğer camilerimizde de yardımcı olunması noktasında bir çağrıda bulunuyoruz. Allah hepimizin hayırlarını kabul etsin” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sosyal mesafe kuralları ve maske kuralına uyularak Cuma namazı eda edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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