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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da düğün salonu esnafı yemek yasağına tepkili

İHA

Malatya’da düğün salonu esnafı yemek yasağına tepkili

Korona virüs vakalarının her geçen gün arttığı Malatya’da düğün salonlarında yemek ve her türlü ikramın yasaklanmasının ardından eylem yapan düğün salonu işletmecileri ve çalışanları bu yasağın sektörü olumsuz etkileyeceği görüşünde.
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, kentte vaka sayılarında yaşanan artış üzerine kentteki tüm düğünlerde yemek ve her türlü ikramın yasaklandı. Alınan bu kararın ardından sektörün zora girdiğini belirten düğün salonu işletmecileri ise bugün Soykan Parkı’nda toplanarak basın açıklaması ile duruma tepki gösterdiler. Düğün Salonu işletmecileri adına konuşan Hüseyin Batar, sağlığın her şeyden önce geldiğini ifade ederek, “Her zaman önce sağlık diye temenni ederiz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm halkımızın etkilendiği aşikardır. Sokağa çıkma yasakları, birçok sektörün dolayısıyla işletmelerin kapatılması gerekliliğini doğurmuş ve zor bir süreçten geçilmiştir. Bu süreçte devletimiz gerekli önlemleri almış, maddi, manevi yardım ve desteklerini yaparak halkımızın refahını sağlamış, sağlamaya da devam etmektedir. Devletimiz bu süreci oldukça iyi yönetmiştir. Bunu diğer ülkelerde yaşananlardan, vaka sayılarından rahatlıkla anlayabiliyoruz. Normalleşme adımları ile hemen hemen tüm işletmeler açılmış ve önlemleri, tedbirleri elden bırakmadan hayatımız devam etmektedir” dedi.
Tüm düğün salonlarında gerekli tedbirleri aldıklarını ve uyguladıklarını belirten Batar, “Salonlarımıza gelen misafirlerin istisnasız ateş ölçümleri yapılmakta, maske temin edilmekte, girişlerde masalarda el dezanfektanları bulundurulmaktadır. Sürekli temas edilen yerler kısa aralıklarla silinmekte ve dezenfekte edilmekte, gerekli uyarı yazıları ve yapılan anonslar ile maske takılması ve sosyal mesafe kuralları hatırlatılarak sağlıklı bir şekilde tüm organizasyonlarımızı yönetmekteyiz. Bu konuda tüm salonlarımız önce sağlık bilinci ile hareket etmektedir” ifadelerine yer verdi.
Malatya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı bu yasak kararına karşı tüm işletmelerin ortak görüşünü bu açıklama ile iletmek istediklerini belirten Batar, Anadolu kültüründe yemek ikramının düğün sahipleri için önemli olduğunu söyledi. Düğün salonlarında da tüm organizasyonların fiyatlamasının yemek üzerinden yapıldığını dile getiren Batar, “Bu kısıtlama ile birçok düğünün iptali gündeme gelmiştir. Takdir edilir ki Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ki düğünlerin hatta Temmuzun ilk yarısındaki düğünler Ağustos ayına ertelenmiştir. Yaz sezonunun bitmesine bir ay kalmış olup bu süreçte vatandaşlarımız düğünlerini yapacaklardır. İlgili kararın düğün iptallerini getireceği, onlarca sektörü ve on binlerce insanı etkileyeceği aşikardır. Bununla birlikte çok öncelerden yapılmış olan düğün hazırlıkları, yapılan emekler, düğüne katılacakların yaptıkları programlar, iş yerlerinden alınan izinler gibi birçok emek heba olacak maddi manevi insanlarımız zarar görecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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