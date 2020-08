Arslantepe Höyüğü'nde cam kolye ve bilezik bulundu 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)FIRAT Nehri'nin batı kıyısında Malatya'ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe Höyüğü'nde bu yılki kazı çalışmalarında sona yaklaşılırken, kazıyla ulaşılan 53 mezarda cam kolye ve bilezik bulundu.

Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'ndeki kazıda, 3'te 1'lik bölümde çalışmalar tamamlandı. Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Arslantepe, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yaptı. Geçmiş yıllardaki kazılarda Geç Hitit Dönemi'ne ait, girişinde aslan heykelleri ve devrilmiş bir kral heykelinin bulunduğu höyükte, dünyanın ilk yağmur drenaj hattı gibi şehir altyapısı bulunan kerpiçten saray ve 2 bini aşkın mühürle, Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapıları ortaya çıkarıldı.

'HEM GEÇ KALKOLİTİK, HEM DE NEOLİTİK KAZI ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ'

Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititler'den Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındıran Arslantepe'deki kazı çalışmaları hakkında gazetecilere bilgi verdi. Restelli, pandemi süreci olsa da kazı çalışmaları için Arslantepe Höyüğü'nde olduklarını ifade ederek, Arslantepe'nin kendileri ve Malatya için çok önemli olduğunu söyledi. Koronavirüs nedeniyle küçük bir ekiple, 20 gün süreli bir kazı çalışması yapacakları bilgisini veren Francesca Balossi Restelli, 2014´te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye dahil edilmesi için UNESCO'nun kararını beklediklerini kaydederek, "Covid-19´dan dolayı karar daha gelmedi. Umarım erken bir bilgi verilecek. Bu kazı döneminde Ortaçağ dönemine ait bir mezarlığı kazdık. 53 mezar çıktı. Boncuklarla bilezikler bulduk. Küçük ama çok güzel buluntular çıktı. O buluntuları birkaç gün sonra müzeye vereceğiz. Sarayda da incelemeler yaptık. Fotoğraf çektik, kontrollerini yaptık, şu an her şey sağlam ve iyi, hiçbir sıkıntı yok. Bu sene kazı böyle oldu ama memnunuz. Seneye uzun bir kazı yapacağız. Normalde burada 22,5 ay kalıyoruz ve büyük bir ekibimiz var. Çünkü hem Geç Kalkolitik hem de Neolitik kazı çalışmaları yapıyoruz. İnşallah seneye her işe tekrar başlayacağız" dedi.

'5 MEZARDAN KOLYE VE BİLEZİK ÇIKTI'

Restelli, 'bu sene özel bir buluntu var mı?' sorusuna, "En güzel parçalar bence kolyeler. Ortaçağ dönemine ait bebek mezarından cam kolye buluntuları çıktı. 5 mezardan kolye ve bilezik çıktı. Renkli, çok güzel değişik cam kolyeler bulundu. Bir mezarın içerisinde Ortaçağ dönemine ait milattan sonra 1050 tarihine ait sikke çıktı" cevabını verdi.

DHA-Kültür Sanat Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-08-31 17:13:05



