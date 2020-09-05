Yeni Malatyaspor Tetteh transferini duyurdu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Benjamin Tetteh'i transfer etti.

Yeni Malatyaspor, Türkiye'den bir çok kulübün transfer listesinde ismi yer alan golcü futbolcu Benjamin Tetteh'i renklerine bağladı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır.

Büyük camiamıza hayırlı olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.