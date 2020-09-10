Kurtların saldırdığı 16 küçükbaş hayvan telef oldu

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesinde kurtlar hayvanlara saldırarak 16 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kalecik Mezrasında hayvancılık yapan Bekir Ağçoban yaptığı açıklamada, “Koyun ve keçilerimize kurtlar saldırdı. Akşam hayvanları otlaktan eve getirirken, sayıları tahmini 4 ila 5 civarı kurt sürüsü koyun ve keçilere saldırdı. Saldırıda ürken koyunlar bölünüp kaçarak kayboldu. Gece boyu aramalar sonuç vermedi. Sabah gün ağarmasıyla birlikte bir kısmı bulunsa da,16 koyun ve keçinin kurtlar tarafından parçalanan ölülerine rastlandı. 6 tane kayba ulaşılamadık. Kayıpların ise tamamen kurtlar tarafından yendiği tahmin ediliyor” şeklinde konuştu.

Ağçoban, “Bölgede bu yıl kurtların çok olduğu görülüyor. Çobanların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Güzel Köyde 4 koyun yedikleri, Kalecik te ise Mustafa Karakaş’ın koyunlarına saldırdıkları Karakaş‘ın dikkati sayesinde erken fark edilerek, kurtların uzaklaştıklarını öğrendik. Kurtlara bölgemizde bir çare bulunmalıdır” dedi.

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