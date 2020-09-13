Doğu Anadolu fayı hareketli

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Malatya’nın Pütürge ilçesinden de geçen Doğu Anadolu fayı gece saatlerinde birçok sarsıntıya neden oldu.

AFAD verilerine göre, 13 Eylül’de saat 00.06’da Malatya’nın Pütürge ilçesi merkezli 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.36’da yine Pütürge merkezli 1,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Elazığ Sivrice’den başlayıp Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş’a doğru uzanan Doğu Anadolu fay hattının geçtiği Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde de 12 Eylül günü saat 06.11’de 2,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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