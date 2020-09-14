Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü Şevki Coşkun (57) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Hekimhan'ın Kocaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasına giden Şevki Coşkun'un kullandığı 44 HV 443 plakalı traktör, Karaağaç mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Coşkun'u görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Şevki Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Coşkun'un cansız bedeni, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2020-09-14 14:32:11



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