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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder’den Ahilik Haftası mesajı

İHA

Başkan Güder’den Ahilik Haftası mesajı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yayımladığı mesaj ile Ahilik Haftası'nı kutladı.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahilik Kültür Haftası dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Güder mesajında, dini, insani ve ahlaki değerlere vurgu yaparak, Ahilik kültürünün Türk toplumunun önemli bir değeri olduğunu belirtti. Başkan Güder, mesajında, "Temelleri 13. yüzyılda ‘Elini, sofranı, kapını açık; gözünü, dilini, belini bağlı tut.’ diyen gönül adamı Ahi Evranı Veli tarafından esnaf ve sanatkârlar birliği olarak atılan Ahilik Teşkilatı, Anadolu’da ekonomik ve ticari faaliyetlerin yürütülmesinde iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik ve yardımseverlik gibi toplumsal değerleri esas alan, saygı ve sevgi çerçevesinde haksız rekabeti ortadan kaldırarak sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan bir oluşumdur. Milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden birisi de Ahilik Teşkilatı’dır. Ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkârımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da tüm halkımıza yol gösterici olan Ahilik Teşkilatı ve değerlerinin, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin milli ve manevi değerlerini muhafaza etmeye ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Bu toprakların ortaya çıkardığı en büyük değerlerden biri olan Ahilik, hala esnafımızın ve milletimizin yolunu aydınlatmakta, geleceğimize ışık tutmaktadır. Yüzyıllardır süregelen Ahilik kültürü, bu toprakların kardeşlik ve hoşgörü iklimini tesis etmiş, vakıf ve sevgi medeniyetimizin temellerinin atılmasına vesile olmuştur" ifadelerini kullandı.

“Ahilik bizlere kıymetli bir mirastır”
Başkan Güder, mesajında ahiliğin temel öğütlerinden birisinin de, birlik, beraberlik ve kardeşlik olduğunu vurgulayarak, “Kardeş kardeşi nasıl ki korur ve gözetirse, dini, insani ve ahlaki değerler de toplumları her türlü çözülme ve bozulmaya karşı korur. İşte bu bağlamda ahilik, geçmişten günümüze kadar uzanan en doğru yol haritası ve kültürel kodlarımızı taşıyan kıymetli bir mirastır. Bizim için önemli olan bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek, gereklerini yerine getirmek ve dahası onu gelecek nesillere aktarmaktır. 1420 Eylül tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evranı Veli'yi rahmet ve minnetle yâd ederken, bu haftanın Ahilik kültür ve değerlerinin yeniden hatırlanarak tazelenmesine vesile olmasını temenni ediyor, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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