Malatya'da kaçak sigara kağıdı ve güneş gözlüğü ele geçirildi

Malatya’da emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 22 bin 55 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı ile 659 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda İ.Y. isimli şahsın doğu illerinden gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı getirerek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşırken, yapılan fiziki takip sonucunda İ.Y.'ye ait bir depoda 22 bin 55 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 659 adet değişik marka ve modellerde gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirdi.

Şüpheli hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefetten’ yasal işlem yapıldığı belirtildi.

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