Malatya'da üç ayrı trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Malatya'da meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre yolu Bostanbaşı kavşağında meydana gelen iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanırken,MalatyaKayseri karayolu Tavşantepe mevkiinde 44 ABC 092 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünde çıkarak yol kenarına savuldu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Darende ilçesi Gürkaynak Mahallesi mevkiinde meydana gelen bir diğer trafik kazasında ise bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucunda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yaralıların Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığı kazalarla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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