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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na kütüphane açıldı

İHA

Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na kütüphane açıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ortak bir kütüphane projesine imza atarak, Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na yeni bir Kütüphane kazandırdı.
Battalgazi Belediyesi, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ortak bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Kütüphanesi bulunmayan Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu Ortaokulu’na Kütüphane kazandırıldı. Kazandırılan kütüphaneye ‘KürşatBozkurt Fendoğlu Kütüphanesi’ ismi verildi. 20202021 yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde hizmete açılan kütüphane’nin açılış törenine Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı İlhan İlhan katıldı.

“Kütüphanemiz hayırlı ve uğurlu olsun”
Battalgazi Belediyesi’nin eğitime önemli katkılar sağladığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Memleketimize iz bırakanların izlerini sildirmeme adına ve onların sürekli anılarıyla birlikte yaşatma adına Battalgazi Belediye’mizin de paydaş olduğu Bulgurlu mahallemizde bulunan Bulgurlu Şehit Hamid Fendoğlu Ortaokulu’nun içine kazandırdık. Battalgazi Belediyesi olarak eğitime önemli katkılarda bulunuyoruz. Şehitlerimizi anma ve anımsatma adına kütüphanemizi açtık. Şehit olan Hamit Fendoğlu’nun 2 torununun isimleri de bu kütüphane ile yaşatılacak. Hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel bir projeye imza atılmış”
Emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Rahmetli eski Belediye Başkanımız şehit Hamit Fendoğlu’nun torunlarının isimlerinin bir kütüphane ile yaşatılabilecek olması bizleri son derece memnun etmiştir. Çok güzel bir projeye imza atılmış. Öğrencilerimize güzel bir kütüphane kazandırılmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Açılışı yapılan kütüphanede duygulu anlar yaşadığının altını çizen Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Celal Fendoğlu ise “17 Nisan 1978 tarihi, hem ailemiz hem de Malatya’mız için kara bir gün olarak tarihe geçmiştir. Merhum amcam şehit Hamit Fendoğlu’nun adını taşıyan bu okulda Bozkurt ve Kürşat kütüphanesini açma nezaketini gösteren okul müdürümüze, hocalarımıza, Battalgazi Halk Eğitim Merkezimize, Battalgazi Belediye Başkanıma ve Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim. Kendisine has yaşam tarzı, kendisine has siyaset tarzı ile tarihe imzasını atmış ve bizlere de değerli bir miras olan doğruluk ve haktan yana, milletten yana olmak ilkelerini bize bırakmıştır. Hamit Fendoğlu Ortaokulunda yeğenlerimin adını taşıdığı bu kütüphaneyi değerli katılımcılarla açtık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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