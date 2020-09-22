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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da STK'lardan destek ödemesi açıklaması

İHA

Malatya'da STK'lardan destek ödemesi açıklaması

Malatya'nın Akçadağ ilçesi'nde sivil toplum örgütlerinden monilya hastalığı kapsamında kayısı üreticilerine yapılan destekleme ödemelerine ilişkin ortak açıklama yaptı.
Kayısıda Mart ayında bazı bölgelerde baş gösteren monilya hastalığı nedeniyle ağaçlarda ciddi oranda hasar meydana gelmişti. Bunun üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından sahada çalışmaları yapılarak hasar raporu hazırlanmıştı. Hazırlanan raporun yetkililere sunulmasının ardında mağdur üreticilere Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 10 milyon TL ödenek gönderilmesi kararlaştırılmıştı.
Konuyla ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliğinin bulunduğunu belirten Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş ile Akçadağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Şahin, monilya hastalığı kapsamında üreticilere yapılan destekleme ödemelerinin miktarının net olarak açıklamasını isteyerek, " Malatya'da hastalık nedeniyle çiftçilere ödenmek üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 10 milyon TL ödenek gönderildiğini, belirtilen destek ödemelerinin Kale ilçesinde 550 ,Yazıhan'da binin üzerinde ,Akçadağ'da kayıtlı 5 bin 400 çiftçiden ortalama 70'ine, Doğanyol'da 6 ,Doğanşehir'de 100 civarı Darende, Hekimhan ile Pütürge ilçelerinde ise ortalama 20 üreticiye ulaştırıldığını öğrendik.
Kayısı üreticisinin yoğun olduğu bölgelere doğru dürüst bir ödeme yapılmadığı gibi konuyla ilgili olarak görüşme talebinde bulunduğumuz Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit yüz yüze görüşme talebimize geri çevirmişdir. Telefonla görüşme imkanı bulduğumuz Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü tarafımıza aktarmış olduğu bilgilerde, hastalıktan Akçadağ'da 350400 civarında bir çiftçinin olumsuz yönde etkilendiğini belirterek net bir açıklamada bulunmamış olup, kanaatimizce devletimizin mağdur üreticinin desteklenmesi amacıyla göndermiş olduğu 10 milyon TL parayı keyfi bir şekilde dağıtmıştır.
Öte yandan Akçadağ İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri hastalık kaynaklı kent genelindeki zararın 54 milyon TL olduğunun tespit edildiğini, belirlenen zarar kapsamında destek ödemesi olarak ilk etapta 10 milyon TL bir ödemenin çiftçilere yansıtıldığını geriye kalan bölümün ise peyderpey yapılmasını ümit ettiklerini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı
Konuyla ilgili olarak AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ile de görüşme yapıldığının belirtildiği açıklamada " Milletvekilimiz Kahtalı ile yapmış olduğumuz görüşmede, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 10 milyon TL ödeneğin gönderildiğini ve devamının olmadığı belirtilmiş olup, destekleme dağıtımındaki aksaklıklardan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün sorumlu olduğu kaydedildi. Bu bilgiler ışığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerini göreve çağırırken, Akçadağlı çitçinin mağduriyetinin giderilmesinin biran evvel sağlanmasını, masadan kalkarak sahada çiftçiler ile sıcak temas kurmalarını talep ediyoruz" denildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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