Patlayan su borusunu fırsat bilen kuşların keyfi

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Malatya’da bir sokakta patlayan su borusu ile birlikte akan suyu fırsat bilen serçelerin, suda yıkanmaları kameralara yansıdı.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki Saltanat Sokak üzerinde su borusunun patlaması ile akan suyu fırsata çeviren kuşların keyfi kameralara yansıdı. Sokak üzerinde araçların geçmediği anlarda suyun içerisine giren serçelerin hem su içmeleri hem de suda yıkanmaları ortaya ilginç görüntüler çıkardı. Öğlen güneşinin sıcaklığını hissettirdiği anlarda suda serinleyen serçelerin dakikalarca yaşadığı keyifli anlar ise kameralara yansıdı.

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