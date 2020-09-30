Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nde son kaynağı yaptı Karaismailoğlu: “Bölgedeki 16 şehre faydası dokunacak bir eser”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nde son kaynağı yaptı Karaismailoğlu: “Bölgedeki 16 şehre faydası dokunacak bir eser”

İHA

Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nde son kaynağı yaptı Karaismailoğlu: “Bölgedeki 16 şehre faydası dokunacak bir eser”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü'nde tablanın son kaynağını yaptı. Karaismailoğlu yaptığı açıklamada, “Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık getirecektir” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MalatyaElazığ karayolu Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi'ni yerinde inceleyerek son kaynağı yaptı.
Malatya ve Elazığ’ın yanı sıra 16 şehre faydası dokunacak olan Kömürhan Köprüsü’nde incelemede bulunan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Stratejik bir konumda bulunan Kömürhan Köprüsü’nün şantiyesini inceledik. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz'i birbirine bağlayan yollar üzerindeki 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü çalışmalarına yerinde şahit olduk” ifadelerini kullandı.
Bakan Karaismailoğlu, doğası, tarihi ve kültürü ile yıllar boyunca tarih sayfalarında önemli bir yer edinen Malatya’nın ulaştırma ve altyapı yatırımları sayesinde şahlanmaya hazırlandığını kaydederek, “Malatyamız gibi Türkiyemizin her noktasını çağımızın gereklerine uygun ulaşım ve altyapı sistemleri ile donatarak, bütünsel kalkınma vizyonumuz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. 18 yıldır, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, benzersiz bir çaba ortaya koyarak, ülkemize toplam 901,5 milyar liralık ulaşım ve haberleşme yatırımı yaptık. Daha yapacağımız çok ve büyük işler, dev projeler, nice teknolojik atılımlar var” diye konuştu.
“Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası” başlığı altında, bugüne kadar yapılan işlere değer katacak adımları düzenlediklerini anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
“Yeni projelerimizi aynı vizyonla devreye aldık. Reform çalışmalarımızı ‘Milli Ulaşım ve Altyapı Politikamız’ çerçevesinde bir araya getirerek çalışma planlarımızı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız işleri sizler de inşallah gururla şahit olacaksınız çünkü bizler, ulaşım ve altyapı alanındaki atılımları bir milli mesele olarak kabul ediyoruz. Ülkemizin geleceği için, güçlenmesi için, bağımsızlığı için her gün bir kez daha hedeflerimizi büyütüyoruz. Hepimizin hafızasında yer etmiş o türküde ne güzel söylenmiş: “Malatya, Malatya bulunmaz eşin!” Eşsiz Malatyamız için, 2003 yılından bugüne kadar ulaşım ve iletişim yatırımları dahil 8 milyarın üzerinde harcama yaptık. 2003’te Malatya’da sadece 36 kilometre bölünmüş yol var iken, 432 kilometreye çıkardık. Bu yatırımları gerçekleştirirken tek bir amacımız vardı; Malatyalı vatandaşlarımızın daha kaliteli ulaştırma hizmetine kavuşması.”
Bakan Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli ve Bağlantı Yolu Yapımı Projesi ile sadece Malatya’nın değil, bölgedeki tam 16 şehre faydası dokunacak bir eser ortaya koyulacağını ifade ederek, “Projemiz, tüm bölgenin kalkınmasına damga vuracak, bölgeye ekonomik canlılık getirecektir. Projemizin toplam uzunluğu 5 bin 155 metredir. Proje kapsamında; bir adet 2.400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunmaktadır. Bugün itibariyle, projede yer alan çift tüp tünel inşaatının nihai beton kaplamasıyla birlikte, gergin eğik kablolu köprümüzün temelleri ve 168,5 metrelik pilon imalatını tamamladık. 9 Eylül 2020’de, 25’inci ve son segmentin de konulmasıyla Kömürhan Köprümüzün köprü bileşimi gerçekleşti. Köprünün toplam 42 olan kablo germe işlemlerini bitirerek üst yapı çalışmalarına geçtik. Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Kömürhan Köprüsü, Ters Y tipi kule olarak tasarlandı. Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle Dünya literatüründe de 4. sırada yerini alacak. Projemizin bağlantı yollarını, köprü ve tünel ikincil işlerini kısa bir süre içinde bitirip, 15 Aralık 2020 tarihinde açılışını yapacağız. Malatyalı hemşerilerime bir müjde daha vermek istiyorum; MalatyaElazığ Devlet Yolu Velipalas Heyelanı’nın geçici durumdaki stabilitesini sağlamak için topukta geri dolgu imalatını da tamamladık. Proje kapsamındaki, 2x382 metre açkapa tünelini de aynı şekilde 15 Aralık 2020’da trafiğe açacağız. Kömürhan Köprüsü’nün devamında; 2 bin 400 metre uzunluğundaki çift tüp tünelimizin; 2020 yılı sonu itibariyle trafiğe açılması için aydınlatma, havalandırma, aydınlatma ve yangın sistemlerine ilişkin imalatlar da son sürat ilerliyor. İnşallah, tünelimiz ve Kömürhan Köprümüzün hizmete girmesiyle birlikte, MalatyaElâzığ arasındaki karayolu ulaşımı, daha rahat, daha hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek. Türkü ve ağıtlara konu olan Fırat Nehri artık ulaşım için engel olmayacak. Projenin hayata geçmesi ile Malatya ve Elâzığ arasındaki karayolu ulaşımında karşılaşılan ciddi sorunlar artık tarih olacaktır Malatya’nın çehresi değişiyor. Devam eden projelerimizi en kısa zamanda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. İlimizde, halen yapımı devam eden 8 karayolu projesinin toplam projesinin bedeli, 4 milyar 923 milyon liraya yaklaşıyor. Bu yatırımlarla, kayısının Başkenti Malatya’mızın ekonomisi sürekli büyüyecek, ilimiz turizm, sağlık, sanayi, eğitimden sonra ulaştırma ve altyapıda da örnek teşkil ederek daha cazip, daha yaşanabilir bir şehir olacak. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Kömürhan Köprüsü ile Malatyamız, ulaşım ve lojistiğin merkezi konumuna ulaşacak. Ticaret ve kültür alışverişlerinin yapıldığı yolların kavşak noktasında bulunan Malatya’ya bu köprü ve tünelimiz çok yakışacak. Son 18 yılda her alanda ülkemizin kat be kat büyütülmesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, ileri görüşlülüğü ve hedef belirlemedeki isabeti büyük bir rol oynamıştır. Kendisine milletçe, şükran ve minnet duyuyoruz. Kömürhan şantiyemizde çalışan, yüklenici firmasından mühendisine, işçisinden tedarikçisine kadar tüm kardeşlerimizi kutluyor, köprü ve tünellerimizin açılışında buluşmak üzere sizleri saygıyla selamlıyorum. Her zaman vurguladığım gibi; hayat ulaşınca başlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya Büyükşehir’de, HES kodu uygulaması
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir’de, HES kodu uygulaması
Koronayı yenen başhekim görevine döndü Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk: "Daha önceki gribal enfeksiyonlara benzemiyor"
YEREL HABERLER Koronayı yenen başhekim görevine döndü Başhekim Prof. Dr. ...
Başkan Güder’den, Dünya Yaşlılar Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Güder’den, Dünya Yaşlılar Günü mesajı
Bakanı Karaismailoğlu’ndan Yeşilyurt’a ray müjdesi
YEREL HABERLER Bakanı Karaismailoğlu’ndan Yeşilyurt’a ray müjdesi
Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Malatya Büyükşehir ...
Motosiklet hırsızları kaza yapınca yakalandı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları kaza yapınca yakalandı
Tecde altın park törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Tecde altın park törenle hizmete girdi
Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye ve Malatya 18 yılda gerçek hizmet siyasetini gördü, dev projeler ile tanıştı"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: "Türkiye ve Malatya 18 yılda ...
Bakan Karaismailoğlu, gişede vatandaşların işlemlerini yaptı
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, gişede vatandaşların ...
Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık (2)
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede ...
Hakkı Çelikel: “İlerisi adına hayırlı olmuş olabilir”
YEREL HABERLER Hakkı Çelikel: “İlerisi adına hayırlı olmuş olabilir”
Hamza Hamzaoğlu Lukoki ve Tetteh’in performansından memnun
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu Lukoki ve Tetteh’in performansından ...
Depremzedeler yakında konutlarına taşınacak
YEREL HABERLER Depremzedeler yakında konutlarına taşınacak
44 okula temiz belgesi
YEREL HABERLER 44 okula temiz belgesi
Yolcu otobüsünde esrar bulundu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde esrar bulundu
Hırsızlar fotokapan ile yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlar fotokapan ile yakalandı
Türkiye 2'ncisi an takıma tebrik
YEREL HABERLER Türkiye 2'ncisi an takıma tebrik
Kuluncak’ta dükkanlara güzel görünüm
YEREL HABERLER Kuluncak’ta dükkanlara güzel görünüm
Pandemi sonrası kalp krizi geçirenlerin üçte biri hastaneye başvuruyor
YEREL HABERLER Pandemi sonrası kalp krizi geçirenlerin üçte biri ...
Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebi
YEREL HABERLER Deprem kredisinin kapsamının genişletilmesi talebi
Bakan Karaismailoğlu: “2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz 2019 yılında 209 milyonu aştı”
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “2003 yılında iç ve dış hatlar ...
Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede ...
Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: Dış hat uçuşlarımızı 127 ülkede ...
Göktürk alfabeli 'Her şey fanidir' yazılı mezar taşına koruma
YEREL HABERLER Göktürk alfabeli 'Her şey fanidir' yazılı mezar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X