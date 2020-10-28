Yolcu minibüsündeki peynir bidonundan 31 kilo eroin çıktı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan yolcu minibüsünün bagajında bulunan peynir bidonlarında, 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ kara yolunda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu minibüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada, 2 yolcuya ait peynir bidonunun içinde 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 yolcuyu gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-10-28 10:09:56



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