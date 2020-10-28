Malatya da i\u00e7erisinde sildenafil ve tadafil gibi ila\u00e7 etken maddesi bulunmas\u0131 nedeniyle Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kara listesinde yar alan \u00e7ikolata ve enerji i\u00e7ecekleri ele ge\u00e7irildi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Malatya \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc KOM \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Koordinesinde, Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revlileri ile birlikte \u00e7al\u0131\u015fma ger\u00e7ekle\u015ftirildi. \u00c7al\u0131\u015fmalar neticesinde B.A. isimli \u015fahs\u0131n i\u015f yerinde yap\u0131lan denetimlerde, Performans art\u0131r\u0131c\u0131 enerji y\u00fckl\u00fc denilerek sat\u0131lan ve i\u00e7erisinde halk sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na zararl\u0131 madde, \u00f6zellikle sildenafil, tadafil maddesi oldu\u011fu de\u011ferlendirilen farkl\u0131 markalarda 458 \u00e7ikolata ve i\u00e7ece\u011fe el konuldu. \u015e\u00fcpheli \u015fahsa gerekli idari i\u015flem Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc g\u00f6revlilerince yap\u0131ld\u0131.