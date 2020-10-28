Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

İHA

Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

Cafer Dilek’in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanmasının ardından Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapan Pirvani Temelli, Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.
Yeni görevine başlayan Temelli, önceki İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bizde aynı hizmetin daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gece gündüz demeden bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle ve dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır” dedi.
Temelli, "Hekimhan eğitim, öğretim ve sportif faaliyetleriyle hep ön sırada yer aldı, bundan sonra da olmaya devam edecek. Geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, derslerinde daha başarılı kılmak için aile gezilerine önem vereceğiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı
Kara listede bulunan çikolata ve içecekler ele geçirildi
YEREL HABERLER Kara listede bulunan çikolata ve içecekler ele ...
Çınar’dan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan Mevlid Kandili mesajı
Malatya’da kaçak içkiye geçit yok
YEREL HABERLER Malatya’da kaçak içkiye geçit yok
Eroini peynir bidonları içine saklamışlar
YEREL HABERLER Eroini peynir bidonları içine saklamışlar
Milletvekili Kahtalı’dan Peygamber Efendimize hakarete sert tepki
YEREL HABERLER Milletvekili Kahtalı’dan Peygamber Efendimize ...
O depremzede kadın: Cumhurbaşkanımı dört gözle bekliyorum
YEREL HABERLER O depremzede kadın: Cumhurbaşkanımı dört gözle ...
Yolcu minibüsündeki peynir bidonundan 31 kilo eroin çıktı
YEREL HABERLER Yolcu minibüsündeki peynir bidonundan 31 kilo eroin ...
Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 3 bin 880 litre sahte içki ele geçirildi
Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle karantinaya alındı
Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması
YEREL HABERLER Malatya'da bir mahallede karantina uygulaması
Malatya'da döner bıçaklı sopalı kavga: 7 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da döner bıçaklı sopalı kavga: 7 yaralı
Başkanlardan Mevlid Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkanlardan Mevlid Kandili mesajı
Başkan Güder’den engelli çocuklara kahve sözü
YEREL HABERLER Başkan Güder’den engelli çocuklara kahve sözü
Başkan Gürkan, Müftü Işıldar’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Müftü Işıldar’ı ağırladı
Yeni Malatyaspor'un çıkışı sürüyor Malatya ekibi son üç maçta 7 puan topladı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un çıkışı sürüyor Malatya ekibi son ...
Motosikletlere sıkı kontrol
YEREL HABERLER Motosikletlere sıkı kontrol
Engelli çocuklardan Başkan Güder’e videolu moral
YEREL HABERLER Engelli çocuklardan Başkan Güder’e videolu moral
İnşaat işçisi kaldığı evde ölü bulundu
YEREL HABERLER İnşaat işçisi kaldığı evde ölü bulundu
Yeşilyurt’ta yol yenileme çalışmalarına öncelik Çınar: “İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta yol yenileme çalışmalarına ...
İlan ve reklam vergileri uyarısı
YEREL HABERLER İlan ve reklam vergileri uyarısı
Başkan Gürkan’dan personele teşekkür Gürkan: “Cumhurbaşkanımıza layık bir karşılama ve uğurlama gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan’dan personele teşekkür Gürkan: ...
Arguvan’da okullarda Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Arguvan’da okullarda Covid-19 denetimi
Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor
YEREL HABERLER Malatya toplu ulaşımda HES kodu uygulamasına geçiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X