Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

Cafer Dilek’in, İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanmasının ardından Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapan Pirvani Temelli, Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandı.

Yeni görevine başlayan Temelli, önceki İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek’e bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Bizde aynı hizmetin daha iyisini yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Gece gündüz demeden bizlere emanet edilen gençlerimize daha iyi bir gelecek sunma gayesiyle ve dur durak bilmeden çalışacağız. Hedefimiz çocuklarımıza ve gençlerimize daha iyi bir gelecek hazırlamak olacaktır” dedi.

Temelli, "Hekimhan eğitim, öğretim ve sportif faaliyetleriyle hep ön sırada yer aldı, bundan sonra da olmaya devam edecek. Geleceğimiz olan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, derslerinde daha başarılı kılmak için aile gezilerine önem vereceğiz" diye konuştu.

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