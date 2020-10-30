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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

İHA

Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya'da çıkan silahlı kavgada1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın zemin katında meydana gelen olayda arkadaş oldukları ileri sürülen M.Y. ile A.A. arasında yaşanan tartışma sonrası açılan ateş neticesinde A.A. sağ ayak parmaklarına isabet aldı. Olay yerinde cadde üzerine çıkarak yardım isteyen A.A.'nın durumunu fark eden çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunurken, yaralı şahıs olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, olay sonrası kaçan şüpheli M.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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