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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İHA

Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Olay, 22.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Topel Caddesi Güneş Sokak kesişiminde kaldırım üzerinde yürüyen H.G.'ye bölgeye otomobil ile gelen O.K. tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarına isabet alan H.G. yaralanırken, O.K. olay yerine geldiği araçla kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda yaralı şahıs Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri 1 adet boş tüfek kartuşu bulurken, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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