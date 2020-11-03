İki ilde uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA ve Şanlıurfa'da, uyuşturucu ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 kilo 124 gram bonzai ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya'nın Doğanşehir ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişiler ile sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda arama yapılan adreslerde 2 kilo 124 gram bonzai ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2020-11-03 15:07:22



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