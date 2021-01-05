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Yeşilyurt'ta yatırımlara kitap kafe de eklendi Çınar: “Çavuşoğlu kitap kafemiz, Yeşilyurt’umuza hayırlı olsun”

İHA

Yeşilyurt'ta yatırımlara kitap kafe de eklendi Çınar: “Çavuşoğlu kitap kafemiz, Yeşilyurt’umuza hayırlı olsun”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın yeni dönem vaatleri arasında yer alıp, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle imzalanan ‘ Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü’ ile yapımı tamamlanan Çavuşoğlu Kitap Kafe, kitapseverlerin hizmetine sunuldu.
Çavuşoğlu Kitap Kafe önünde sosyal mesafe kurallarına göre yapılan törenin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplumdaki okuma oranını artırmak hedefiyle hayata geçirdikleri eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Malatya’da Millet Kıraathanelerini açan ilk yerel yönetim olmanın verdiği sorumlulukla 7’den 70’e tüm vatandaşların eğitim hayatlarını zenginleştirecek kültürel mekânların sayısını artırdıklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşerilerimizi daha fazla kitapla buluşturmak ve toplumdaki okuma oranını artırmak hedefiyle Yeşilyurt’umuzun farklı bölgelerinde hizmete sunduğumuz kültürel yatırımlarımıza bugün bir yenisini daha eklemenin haklı gurunu yaşıyoruz. Bir yandan korona virüs salgınıyla etkin mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan Yeşilyurt’umuzu hem fiziksel yönden hem de sosyal ve kültürel yönden büyütmek adına durmadan dinlenmeden çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ülke genelinde sayısı hızla artan Millet Kıraathanelerini Malatya’da ilk kez açan Belediye olarak, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın kitap okuyabileceği, fikir sohbetleri yapabileceği, gençlerimizin refah ve sakin bir ortamda derslerini çalışabileceği eğitim mekanlarımıza Çavuşoğlu Kitap Kafemizi de eklediğimiz için çok mutluyuz.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde eğitim yatırımlarımızı tüm bölgelerimize yaygınlaştıracağımızın sözünü vermiştik. Hemşerilerimize verdiğimiz tüm sözleri var gücümüzle yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz. Çavuşoğlu başta olmak üzere bu bölgede ki diğer mahallelerimizin ihtiyacına karşılık verecek nezih, modern ve nitelikli bir eğitim mekanını hizmete sunmaktan kıvanç duymaktayız. İç ve dış tasarımının yanı sıra raflarındaki eşsiz eserleri ve okuma alanlarıyla bölgemizin kültürel ve eğitim yapısına büyük katkılar sağlayacak olan çok kıymetli bir yatırımı da daha gerçeğe dönüştürdük. Kültürel yatırımlarımıza desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Bölgemizin eğitim vizyonunun daha iyi bir noktaya ulaşmasında ciddi katkılar sunacak olan Çavuşoğlu Kitap Kafemizin yanı sıra bu bölgemizin farklı noktalarına da bu yatırımlarımızı kazandıracağız. Bu tür yatırımlar hemşerilerimizin daha fazla sosyalleşmelerini sağlarken özellikle de kültürel sohbetler ve etkinliklerimizi yaptığımız önemli merkezler haline dönüştü. Hemşerilerimizin merkezlerimize gösterdiği yoğun ilgi neticesinde, bizlerde bu tür mekanların sayısını hızla artırmaya devam edeceğiz. Açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Battalgazi Belediye Başkanımıza, AK Parti ve MHP İl ve İlçe Başkanlarımıza, Kurum Müdürlerimize, Muhtarlarımıza ve kıymetli hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Malatya’da Gençlik Merkezleri ve Kitap Kafelerin sayısının artmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ise “ Gençlik ve Spor Bakanlığımızın büyük destekleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün de çalışmaları neticesinde kentimizde tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği kültürel ve sportif mekanlarımızın sayısı hızla artmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi ile de bu anlamda çok güzel projelerde işbirliği yapıyoruz. Çavuşoğlu başta olmak üzere bu bölgemizdeki diğer mahallelerimize ikamet eden değerli hemşerilerimizin nezih ve modern bir ortamda kitaplarını okuyabilecekleri, gençlerimizin derslerini çalışabilecekleri Kitap Kafemizin tamamlanması ve hizmete açılmasından büyük bir memnuniyet duymaktayız. Bu tür yatırımların gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Muharrem Kasapoğlu’na ve destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı kültürel yatırımlara verdiği önemden dolayı kutlayan AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık da, “ En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu vesileyle hem Büyükşehir Belediyemiz hem de İlçe Belediyelerimiz, gençlerimize ve kadınlarımıza yönelik her türlü yatırımı gerçeğe dönüştürmeye devam ediyorlar. Malatya’da sosyal belediyecilik anlayışı üst seviyede uygulanmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanımız başta olmak üzere Yeşilyurt Belediye Başkanımızı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü ve emek veren herkesi kutluyorum” diye konuştu.
Hz.Ali Cami İmam Hatibi İbrahim Durak’ın okuduğu duanın ardından açılış kurdelası kesilen Çavuşoğlu Kitap Kafe, vatandaşların hizmetine sunuldu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine; AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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