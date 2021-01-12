FETÖ’den ihraç edilen polisler define ararken yakalandı

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Malatya’da, FETÖ’den ihraç edilen polisler define ararken yakalanırken, olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Darende ilçesinin Hisarkale Mahallesi'nde jandarma tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında, FETÖ’ den ihraç eski polis memuru T.Ö. ve A.S.D. isimli şahıslar define aramak maksadıyla izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada, 3 dedektör, 1 kazma, 1 kürek, 4 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ve 1 adet gram altın ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda bulunan malzemeler muhafaza altına alınarak tahkikata başlanıldı.

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